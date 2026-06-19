Roma, corsa alle plusvalenze: D’Amico aspetta offerte per Soulè, Konè resta in bilico

Prima di acquistare, la Roma deve vendere. È questa la priorità assoluta del club giallorosso nelle ultime settimane di giugno. Il principale candidato alla cessione continua a essere Matias Soulé.

La Roma lo valuta 40 milioni di euro e spera che l’interesse di Borussia Dortmund e Premier League possa trasformarsi presto in offerte concrete. Non sarà semplice: il Dortmund, nella sua storia, non ha praticamente mai investito una cifra simile, fermandosi a 35 milioni per Dembélé e 31 per Haller. Sul bilancio giallorosso Soulé pesa circa 20 milioni. Una vendita a 40 genererebbe quindi una plusvalenza molto importante, fondamentale per chiudere il settlement agreement con la UEFA.

Parallelamente la Roma lavora su altre operazioni. Dal Nottingham Forest potrebbe arrivare un rilancio per Jan Ziolkowski: da 15 a 20 milioni. Una cessione che garantirebbe un impatto molto positivo sui conti. Resta vivo anche il mercato per Salah-Eddine, altro nome inserito tra quelli sacrificabili.

Se però le offerte per Soulé non dovessero arrivare, il (doloroso) piano B porta a Manu Koné. Il francese continua ad avere estimatori importanti in Europa, con Arsenal e Atletico Madrid tra i club più interessati. Gasperini preferirebbe trattenerlo, ma davanti a una proposta adeguata e alla necessità di cedere per fare cassa, la situazione potrebbe cambiare.

Da monitorare anche Artem Dovbyk. Il Betis ha chiesto informazioni sull’ucraino, ma il problema è rappresentato dalla valutazione economica. A bilancio il centravanti pesa ancora circa 26 milioni e la Roma non può permettersi una cessione al ribasso. Gli spagnoli starebbero pensando a un prestito con eventuale obbligo di riscatto. L’obiettivo finale resta sempre lo stesso: generare le risorse necessarie per sbloccare il mercato in entrata e dare l’assalto a Greenwood e agli altri rinforzi richiesti da Gasperini.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Leggo, Il Messaggero