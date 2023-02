ROMA-CREMONESE 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde due a uno in casa contro la Cremonese e butta via la Coppa Italia. Decidono due regali di Kumbulla e Celik, inutile il gol dell’unico giocatore positivo oggi, il Gallo Belotti.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i grigiorossi nel quarto di finale di Coppa Italia:

Rui Patricio 5,5 – Stende Dessers lanciato in area, e nulla può sul rigore ben calciato dall’attaccante avversario. Si arrende poi all’autogol di Celik.

Mancini 5 – Nervosissimo. Mou lo lascia fuori all’intervallo. Dal 46′ Smalling 5 – Il suo ingresso in campo non cambia l’inerzia di una difesa oggi in grande ambasce. Sbaglia un gol facile, di certo non il suo mestiere

Kumbulla 4 – Errore da matita blu per il difensore centrale albanese, che spiana la strada a Dessers e alla Cremonese. Dal 46′ Zalewski 5,5 – Prova a dare la scossa alla fascia, prima destra e poi sinistra. Ma sbaglia troppi cross.

Ibanez 4,5 – Pasticcione, impreciso, insicuro.

Celik 4 – Primo tempo orribile, costellato da giocate e movimenti decisamente rivedibili. Secondo tempo se possibile peggiore, con un autogol goffo. Di una mediocrità a tratti imbarazzante.

Tahirovic 5 – Parte benino, andando anche vicino al gol. Poi però paga l’inesperienza, con qualche errore e troppi passaggi all’indietro che fanno rumoreggiare l’Olimpico. Dal 56′ Abraham 5 – Entra per dare una scossa all’attacco, ma fallisce l’unica ghiotta palla gol centrando l’ennesimo palo.

Cristante 5,5 – L’unico a inventare una giocata degna di nota in 45 minuti. Stranamente viene sostituto lui, e non Tahirovic, all’intervallo. Dal 46′ Matic 5,5 – Entra in campo per dare più sostanza alla mediana, gli riesce solo in parte.

El Shaarawy 5 – Generoso, ma poco incisivo specie quando viene spostato più avanti.

Volpato 5,5 – Cerca di dare qualità alla trequarti giallorossa, e all’inizio appare tra i più in palla. Poi la squadra incassa il gol e si innervosisce, e anche lui ne risente. Dal 46′ Dybala 5,5 – Gioca più arretrato per imbeccare Belotti e Abraham, ma non è serata nemmeno per lui.

Pellegrini 4,5 – Una serie di punizioni e conclusioni verso la porta di una mollezza quasi fastidiosa. L’impegno c’è, la qualità manca del tutto.

Belotti 6,5 – L’unico giocatore a salvarsi stasera: generoso, serve assist sprecati malamente dai compagni. Alla fine segna un bel gol, magra consolazione.

JOSE’ MOURINHO 4 – Sorprendente la scelta dell’undici iniziale: tanti cambi, con due giovani gettati nella mischia in una partita da dentro o fuori. Un errore non da Mourinho, che la Roma paga a caro prezzo. Anche le sostituzioni dell’intervallo non convincono. Gettata via in modo imperdonabile una clamorosa occasione, serata da dimenticare il più in fretta possibile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini