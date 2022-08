Roma-Cremonese, le probabili formazioni: due cambi per Mou, si avvicina l’esordio di Matic

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infortunio di Wijnladum non deve distrarre la squadra che questa pomeriggio, ore 18:30, deve battere la Cremonese anche per il proprio compagno.

Mourinho chiede massima concentrazione, e per partire bene anche all’Olimpico, rigorosamente sold-out, sembra intenzionato a non stravolgere l’undici che ha battuto la Salernitana all’esordio. Qualche piccola modifica, però, non è da escludere.

La difesa a tre non si tocca, con il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce è possibile una novità, con Zalewski che insidia Spinazzola a sinistra. A centrocampo l’altro dubbio, con Matic e Cristante in ballottaggio per una maglia accanto a Pellegrini.

Davanti il trio delle meraviglie, con Dybala, Zaniolo e Abraham a caccia del primo gol stagionale. Questa dunque le probabili formazioni di Roma-Cremonese:

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham.

CREMONESE: Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Quagliata; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini