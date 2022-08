Roma, crescono le voci su Zakaria: le ultime sul possibile affare con la Juve

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In queste ultime ore si stanno susseguendo alla velocità della luce nomi di centrocampisti come possibili obiettivi della Roma dopo l’infortunio di Wijnaldum.

Tra tutti questi, da Grillitsch a Tameze, da Soumarè a Paredes, nelle ultime ore sembra prendere consistenza la candidatura di Denis Zakaria.

Lo svizzero, 25 anni, non ha fatto breccia nel cuore di Allegri, che lo ha tenuto fuori contro la Samp preferendogli il giovane Rovella, e per questo la Juventus sembra intenzionata a cederlo per fare spazio a un nuovo rinforzo in mediana (proprio Paredes in pole).

Tiago Pinto già lo scorso febbraio, al termine del mercato invernale, ammise di aver provato a prendere il giocatore dal Borussia M’Gladbach, senza però riuscirci. Ora il gm sembra intenzionato a riprovarci. Ma non sarà facile.

A ostacolare la trattativa due particolari: la Juve non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, e sarebbe poco propensa a cedere il calciatore in prestito, come invece vorrebbe la Roma. Nelle prossime ore sarà più chiaro se la pista sarà percorribile oppure no.

