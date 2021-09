ROMA-CSKA SOFIA 5-1, i voti dei quotidiani: Pellegrini incanta, ok Calafiori, che grinta Eldor. Diawara e Villar non convincono

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Qualche insufficienza solo per Diawara e Villar, per il resto voti più che lusinghieri per Pellegrini e compagni dai quotidiani oggi in edicola.

Brilla il capitano, che incassa diversi 8 in pagella. Bene anche Shomurodov, che passa dal 6,5 de Il Messaggero e La Repubblica al 7,5 della Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Ok Calafiori, che incassa anche un 7. Molto positivo l’ingresso in campo di Abraham, subito in gol.

Di seguito tutti i voti dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma scesi in campo ieri per affrontare il CSKA Sofia:

IL TEMPO

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Smalling 6, Calafiori 6; Diawara 6, Villar 6; Perez 6,5, Pellegrini 7,5, El Shaarawy 7; Shomurodov 7. Subentrati: Ibanez 6, Veretout 6,5, Cristante 6,5, Abraham 7, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Smalling 6, Calafiori 6,5; Diawara 6, Villar 6; Perez 6, Pellegrini 7, El Shaarawy 7; Shomurodov 6,5. Subentrati: Ibanez 6, Veretout 6, Cristante 6, Abraham 6,5, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 7, Mancini 7, Smalling 6,5, Calafiori 6,5; Diawara 5,5, Villar 6; Perez 6, Pellegrini 8, El Shaarawy 7; Shomurodov 7,5. Subentrati: Ibanez 6, Veretout 7, Cristante 6,5, Abraham 7, Kumbulla 6. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6, Smalling 6, Calafiori 6,5; Diawara 6, Villar 5,5; Perez 6, Pellegrini 7,5, El Shaarawy 7; Shomurodov 6,5. Subentrati: Ibanez 6, Veretout 6,5, Cristante 6, Abraham 6,5, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 7, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Calafiori 6,5; Diawara 5, Villar 5; Perez 6, Pellegrini 8, El Shaarawy 7; Shomurodov 7,5. Subentrati: Ibanez 6, Veretout 6,5, Cristante 6,5, Abraham 7, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 8.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Calafiori 7; Diawara 6, Villar 6; Perez 6, Pellegrini 7,5, El Shaarawy 7; Shomurodov 6,5. Subentrati: Ibanez 6, Veretout 6,5, Cristante 6,5, Abraham 7, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 7.