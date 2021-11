Roma, Dalot si avvicina: il giocatore dice sì ai giallorossi, gli aggiornamenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Diogo Dalot si avvicina alla Roma in vista del mercato di gennaio. Il terzino portoghese è la prima scelta di Tiago Pinto e Mourinho per rinforzare la fascia destra.

Il calciatore, riferisce il giornalista Daniele Longo di Calciomercato.com su Twitter, ha la ferma intenzione di lasciare il Manchester United per giocare con continuità e ha detto sì alla proposta della Roma.

Tiago Pinto vuole prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma lo United vuole prima arrivare a dama con Trippier dell’Atletico Madrid per poi liberare il proprio terzino.

La pista Dalot dunque si fa molto calda in vista della riapertura del mercato: Mourinho conosce e apprezza il calciatore 22enne, e lo ritiene il profilo giusto per giocarsi con Karsdorp una maglia da titolare per la fascia destra.