Roma, domani alle 12 la conferenza stampa di Juric

NOTIZIE AS ROMA – Ivan Juric tornerà a parlare e lo farà alla vigilia della gara tra Roma e Torino, valida per la decima giornata di Serie A e in programma giovedì alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Il tecnico croato interverrà in conferenza stampa domani alle ore 12 al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ e risponderà alle domande sul suo futuro e sul clamoroso ko per 5-1 contro la Fiorentina.

La posizione dell’allenatore giallorosso resta in bilico e, in caso di risultato negativo contro i granata, potrebbe salutare la Roma dopo poco più di un mese dal suo arrivo.