Roma, doppio cambio in panchina: via Fonseca e De Rossi. Ecco come verranno scelti i nuovi tecnici

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ pronta una rivoluzione tecnica dentro la Roma, sia in Primavera che in prima squadra, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Ferretti). A dar retta ai suggerimenti che arrivano dalla regia di Trigoria, il club nelle prossime settimane avvierà un doppio, singolare cambio in panchina.

Dando un pesante taglio, almeno a livello di allenatori, con la gestione Pallotta. Questo perché vengono dati in uscita sia il tecnico della prima squadra, Paulo Fonseca, che quello della Primavera, Alberto De Rossi. Due professionisti che Dan e Ryan Friedkin hanno ereditato dalla precedente proprietà statunitense e che sembrano sul punto di (dover) lasciare il posto.

Ma come verranno scelti i nuovi allenatori e da chi? Il metodo sarà diverso tra Primavera e prima squadra: il tecnico della Roma dei grandi sarà scelto dalla competenza di Tiago Pinto, supportato da un algoritmo, mentre per la squadra dei giovani la scelta sarà interamente “umana“. Alla vecchia maniera, verrebbe da dire.

Fonte: La Repubblica