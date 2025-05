Roma, due torri per l’Europa

Shomurodov e Dovbyk, la coppia che fa sognare la Roma: la Fiorentina arriva stanca, l’Olimpico è pronto a spingere

Due punte, un solo obiettivo: l’Europa che conta. Claudio Ranieri si affida ancora alla coppia Dovbyk-Shomurodov per provare a piegare la Fiorentina e continuare a coltivare il sogno Champions. I due centravanti, protagonisti assoluti a San Siro, sono pronti a replicare la loro intesa anche all’Olimpico, dove la Sud ha già suonato la carica chiedendo ai tifosi di portare nuovamente le bandiere sventolate contro l’Athletic. Un clima da battaglia per una partita da dentro o fuori.

Contro l’Inter è nata una coppia: la “Shomurodovbyk”, un mix di fisicità, corsa e fame che ha dato alla Roma una nuova dimensione offensiva. Più verticalità, più pericolosità, più profondità. L’ucraino continua a macinare gol (11 in campionato, 16 in stagione), l’uzbeko è una garanzia per generosità, pressing e giocate nello stretto. Due profili diversi, complementari, che Ranieri ha saputo unire con grande intuito.

E stavolta ci sarà anche un altro vantaggio: la Fiorentina, reduce dalla semifinale d’andata di Conference persa contro il Betis (2-1 in Spagna), arriva all’Olimpico con meno energie e la testa inevitabilmente proiettata al ritorno di giovedì prossimo, reso decisivo dalla rete nel finale di Ranieri (quello viola). Un dettaglio che può pesare parecchio, specie nel confronto con una Roma in fiducia, spinta dal suo popolo e con la formazione tipo praticamente confermata.

Nel reparto arretrato si va verso la conferma di Mancini, N’Dicka e Celik, con Angeliño sulla corsia opposta. A centrocampo, Koné e Cristante sono in vantaggio per partire dal 1’, con Pellegrini, Soulé e i due attaccanti a completare l’undici. Nelsson e Saud si sono riaggregati al gruppo, l’unico ancora out è Dybala, che rientrerà solo nella prossima stagione.

Ranieri valuta se dare continuità al doppio centravanti o se avanzare Soulé sulla trequarti, ma al momento l’idea di rivedere “le due torri” insieme dal primo minuto prende sempre più quota. Perché quando la posta si alza, servono certezze. E quella là davanti, oggi, ha due volti ben precisi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo