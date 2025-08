Roma, duello col Borussia Dortmund per Fabio Silva

La Roma non molla Fabio Silva. E lui, dal canto suo, non ha alcun dubbio: vuole vestire il giallorosso. L’attaccante portoghese ha già avuto diversi contatti diretti con Gian Piero Gasperini, che lo considera un elemento strategico per completare il reparto offensivo.

Il feeling tra i due è nato subito, e la volontà del giocatore è chiara: arrivare a Trigoria il prima possibile. Ma tra i desideri e la realtà c’è di mezzo il Borussia Dortmund.

Il club tedesco è piombato forte sull’attaccante classe 2002, mettendo sul piatto un’offerta più vantaggiosa sia per il Wolverhampton, che detiene il cartellino, sia per il giocatore stesso. E sebbene Silva continui a fare pressione per raggiungere la Capitale, la minaccia giallonera è tutt’altro che secondaria: parliamo di una società prestigiosa, con disponibilità economiche superiori e un progetto comunque allettante.

Massara, però, non si arrende. Il pressing della Roma prosegue serrato, con l’obiettivo di trovare una formula (magari un prestito con obbligo di riscatto) che convinca gli inglesi senza svenarsi subito. Intanto, il sì del ragazzo è in cassaforte, e nella corsa a due col Dortmund questo potrebbe diventare un fattore determinante.

Reduce da una stagione positiva al Las Palmas – dove ha collezionato 10 reti e 3 assist in 25 presenze – Fabio Silva è pronto per il salto. La Roma lo aspetta, ma deve sbrigarsi: la concorrenza del Borussia Dortmund è concreta e molto forte.

