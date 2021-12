Roma, è duello con l’Inter per Nandez

AS ROMA NEWS – “Il 90% dei nomi usciti sono bugie“. Così ha sentenziato Tiago Pinto qualche giorno fa a proposito del mercato della Roma e dei giocatori che sarebbero nel mirino del gm portoghese per gennaio.

L’unica pista concreta che viene battuta è quella che porta a Florian Grillitsch, calciatore che interessa per qualità e costi, ma che resta ancora non semplice da definire perchè l’Hoffenheim chiede ancora troppo per un calciatore che tra sei mesi si libererà a parametro zero.

Il nome dell’austriaco non è il solo al vaglio dei giallorossi in queste ore frenetiche che precedono l’inizio del mercato invernale. Oltre a un uomo d’ordine, a Trigoria si cerca anche un altro profilo di centrocampista, un giocatore più dinamico che possa agire da intermedio nel centrocampo a tre proposto da Mourinho dopo il cambio di modulo.

Oltre a Frattesi, calciatore che è ancora dentro ai radar di Pinto (se non ci sarà un tentativo a gennaio, di sicuro la Roma lo farà a giugno) attenzione alla pista Naithan Nandez che potrebbe riaccendersi nei prossimi giorni. Il calciatore uruguaiano è in uscita dal Cagliari e può essere un nome destinato a infiammare il mercato invernale.

Jolly di centrocampo, Nandez è un calciatore molto duttile che nel 3-5-2 potrebbe giocare sia da intermedio di corsa che da esterno destro a tutta fascia. Un particolare non da poco, visto che la Roma è alla ricerca anche di un calciatore che possa dare il cambio anche a Rick Karsdorp.

Nandez, come Frattesi, è un giocatore che piace moltissimo anche all’Inter ed è quindi possibile che si possa scatenare un duello di mercato tra i nerazzurri e la Roma: entrambi i club non possono permettersi di spendere troppo, e le offerte saranno per lo più improntate a prestiti con diritto (o obbligo) di riscatto. Il club meneghino può allettare l’uruguagio con la Champions da poter giocare, la Roma invece con un ruolo di primo piano in rosa.

Tutti gli altri nomi circolati nelle scorse settimane, da Herrera ad Arthur, da Ramsey a Tolisso, sono invece calciatori che non interessano alla Roma per età, costi o condizioni fisiche approssimative.

Giallorossi.net – G. Pinoli