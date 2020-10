LIVE! Roma, è il giorno di Borja Mayoral: l’attaccante è a Villa Stuart per le visite mediche. Poi le firme a Trigoria (FOTO – VIDEO)

AS ROMA NEWS – E’ il giorno di Borja Mayoral alla Roma. L’attaccante spagnolo è il centravanti scelto dai giallorossi per affiancare Dzeko al centro del reparto avanzato. E chissà che non decida, in base alle partite, di farli giocare insieme.

Mayoral, 23 anni, arriva in prestito biennale con diritto di riscatto: il primo anno (fine 2021) la Roma potrà acquistarlo per 15 milioni, se deciderà invece di farlo quello successivo, costerà 19-20. I giallorossi hanno deciso di chiudere per lo spagnolo dopo aver incassato il no della Fiorentina per Vlahovic.

Borja Mayoral è a Roma, il video dell’arrivo

Come da programma, il nuovo attaccante giallorosso Borja Mayoral è atterrato a Roma questa mattina intorno alle 9:30. Pochi minuti fa il giocatore ha lasciato il terminal di Ciampino ed è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. Ad attenderlo i giornalisti per i quali ha posato per qualche foto.

#BorjaMayoral è sbarcato a Ciampino e ora andrà a svolgere le visite mediche. L’#ASRoma, al suo terzo acquisto del mercato estivo, lo prende in prestito oneroso biennale (1+1) con diritto di riscatto (primo anno 14mln, secondo 19 mln) dal #RealMadrid@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/iIEmlMzuVU — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 2, 2020

Visite mediche in mattinata

Stando a quanto scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), il giocatore è atteso oggi nella Capitale intorno alle 9:30. Poi Borja Mayoral effettuerà le visite mediche e quindi si recherà a Trigoria per conoscere allenatore e compagni e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Seguiranno aggiornamenti…