Roma, è la tua grande occasione

Domenica pomeriggio all’Olimpico non si giocherà solo Roma-Fiorentina. Si giocherà un pezzo decisivo di stagione, un altro pezzo di quella rincorsa folle e bellissima che la squadra di Ranieri sta portando avanti con ostinazione e cuore. E lo farà nel suo tempio, in uno stadio pronto a ruggire.

La Curva Sud ha già lanciato il segnale: «Portate le bandiere». Come contro l’Athletic Bilbao, quando il catino dell’Olimpico si trasformò in una bolgia infuocata. Questa volta il palio non è una semifinale europea, ma il sogno di tornare in Champions League. E la Roma sa di poter contare sul dodicesimo uomo: un pubblico che, quando spinge, fa la differenza. Letteralmente.

A dare ulteriore slancio alla squadra di Ranieri c’è anche il calendario. La Fiorentina, infatti, ha appena disputato l’andata delle semifinali di Conference League, perdendo 2-1 in casa del Betis Siviglia. Una partita intensa, tirata, che ha lasciato strascichi nelle gambe e nella testa dei viola. Il gol segnato da Ranieri nel finale ha riacceso le speranze della squadra di Palladino, ma ha anche reso inevitabile un turnover nella gara di domenica: giovedì c’è il ritorno, e la Viola sa di giocarsi l’accesso a una finale europea. Una priorità, anche psicologica.

La Roma, invece, avrà una settimana intera di riposo nelle gambe, e la motivazione di chi sa che la Champions può davvero essere a un passo, considerando quel Bologna-Juventus che si giocherà subito dopo la sfida contro i viola. C’è da vendicare quel pesante 5-1 dell’andata, è vero, ma soprattutto c’è da cavalcare l’onda: una squadra che non perde da 18 partite, un Olimpico gremito, e un Ranieri che comincia a fiutare la sua ultima grande impresa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini