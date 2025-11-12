Roma e Lazio trovano casa. Friedkin investe più di un miliardo e vuole anche asilo e museo

Un investimento complessivo da circa un miliardo e mezzo di euro per la Capitale. È la cifra che Roma e Lazio si preparano a mettere sul piatto per la realizzazione dei rispettivi nuovi stadi, tra mutui bancari, capitali privati e linee di finanziamento dedicate. Due progetti ambiziosi, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che, oltre a rivoluzionare l’esperienza sportiva, promettono di ridisegnare interi quartieri.
Il piano economico dello stadio di Pietralata, casa futura della Roma, supera il miliardo di euro considerando non solo i costi di costruzione e concessione, ma anche quelli legati a sicurezza e urbanizzazione. L’impatto complessivo stimato è di 4 miliardi in dieci anni, con un gettito fiscale previsto di 1,8 miliardi (pari al 43%), un incremento delle attività economiche del quadrante cittadino pari al 41% e un effetto occupazionale stimato in 2.500 posti di lavoro diretti. “Un regalo di Natale per tutti i romanisti”, lo ha definito l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.
Il progetto romanista non punta solo a un impianto moderno, ma a uno spazio da vivere quotidianamente. L’obiettivo è creare un polo urbano sostenibile, con attenzione a risparmio energetico, riciclo e mobilità. Lo stadio sarà aperto sette giorni su sette, con fan store, aree ristoro, spazi per concerti, un museo dedicato alla storia del club, un centro medico, un fitness center e persino un asilo. Secondo le stime, le attività commerciali dell’area potranno generare oltre 1,7 miliardi di euro, di cui il 60% proveniente dall’aumento delle vendite al dettaglio.
Anche la Lazio corre verso il suo impianto, con un progetto da 438 milioni di euro tra progettazione, urbanizzazione, IVA e contributi. Lotito punta a rendere sostenibile l’investimento tramite la patrimonializzazione della struttura, che diventerebbe così di proprietà del club. Prevista una partnership con Legends, colosso internazionale per la gestione di biglietteria e merchandising. “Abbiamo in programma un incontro con Lotito”, ha confermato l’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, sottolineando che il confronto con i vari enti coinvolti potrebbe chiudersi “entro Natale”.
In un Paese in cui gli stadi hanno un’età media di 68 anni e generano ricavi inferiori del 60% rispetto a quelli inglesi, i progetti di Roma e Lazio rappresentano un segnale di svolta. Mentre altrove si corre su automobili, la sensazione è che in Italia si stia finalmente iniziando a costruire la ruota.
Fonte: Corriere dello Sport
