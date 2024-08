Roma, è l’ora dei tagli: anche Paredes finisce nella lista dei cedibili

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Anche Leandro Paredes è sul mercato e rischia di finire tra i giocatori “da tagliare” in questa fase del calciomercato estivo romanista caratterizzato dalla necessità di vendere.

La rosa al momento è ipertrofica, piena di calciatori in esubero che non faranno parte del nuovo corso targato DDR. Ghisolfi ha cominciato a sforbiciare: Darboe è andato al Frosinone in prestito secco, presto lo seguirà Solbakken con la stessa formula, ma in direzione Empoli. Ma il lavoro del ds non si fermerà di certo a questi due nomi.

La Roma, scrive oggi il Corriere dello Sport, non può né vuole derogare a certi parametri finanziari. Gli investimenti dei Friedkin, anche coraggiosi come dimostrano gli acquisti di Dovbyk, Soulé e Le Fée, devono andare di pari passo con i tagli. Questo spiega anche le riflessioni su Dybala, che guadagna tantissimo e non dà garanzie fisiche nella continuità di partite.

Attraverso alcuni intermediari di fiducia Ghisolfi sta sondando il mercato saudita (e non solo) per capire se sarà possibile piazzare anche Smalling e, a sorpresa, l’altro argentino Leandro Paredes. Il calciatore ex Juve e PSG ha già rifiutato una proposta araba all’inizio dell’estate perché il suo obiettivo è giocare un ultimo anno nella Roma per poi tornare in Argentina, al Boca.

Ma anche la sua situazione va seguita fino al termine del mercato: Paredes, che è un fedelissimo di De Rossi e viene dalla Coppa America vinta, potrebbe alleggerire non poco il monte stipendi e consentire l’ingresso di un centrocampista più dinamico, tipo Soumaré.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!