Roma, è l’ora della rivincita

AS ROMA NEWS – Mou non si fida più del Bodo. La batosta rimediata nella sfida dei gironi, quando il mister commise l’errore (per sua stessa ammissione) di cambiare completamente volto alla squadra, è servita di lezione.

E così stasera il portoghese manderà molto probabilmente in campo la stessa Roma che ha strapazzato la Lazio nel derby e che ha vinto sul campo della Sampdoria: sarà dunque 3-4-2-1 con Ibanez in difesa (e non Kumbulla) e Zalewski largo a sinistra, a discapito di Vina ed El Shaarawy. Per fare turn-over bisognerà aspettare Roma-Salernitana di domenica.

Per la Roma e il suo allenatore è tempo di lavare l’onta subita quel 21 ottobre dell’anno scorso. Mou avverte i norvegesi: questa volta sarà una partita diversa. Lo Special One poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, indirizzando frecciatine dopo aver letto alcune dichiarazioni dei calciatori norvegesi.

“Il Bodo ha tanti buoni giocatori e alcuni sono anche bravi a parlare. Ne ho sentiti diversi, uno dire che si è trattato di un ‘buon sorteggio’. Ma siamo qui per loro. E la prossima settimana li aspettiamo a Roma”, le parole di Mou durante la conferenza.

Insomma, il mister è carico a sufficienza. La speranza è che anche la squadra sia determinata a riscattare quella figuraccia e a gettare stasera le basi per il passaggio alle semifinali di Conference League. Il grande obiettivo stagionale insieme al quinto posto in campionato.

