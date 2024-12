Roma e Milan, quanti affari in ballo: Cristante può tornare rossonero già a gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un affare tira l’altro sull’asse Milan-Roma. Gli ottimi rapporti tra le due società possono, infatti, confezionare un’altra operazione sulla tratta di mercato che collega rossoneri e giallorossi, scrive l’edizione odierna di Tuttosport (N. Schira).

Appare ormai ai titoli di coda l’avventura nella Capitale di Bryan Cristante. Può salutare Trigoria già questo inverno, non appena rientrerà dall’infortunio alla caviglia. Il Milan intende prendere un centrocampista a gennaio e cerca un elemento dotato di personalità ed esperienza. Caratteristiche che rispondono in pieno all’identikit del numero 4 giallorosso.

Il ritorno all’ovile non dispiacerebbe al classe 1995 e che potrebbe tornare utile pure al Diavolo, visto che Cristante aumenterebbe la quota di italiani nella rosa e potrebbe essere iscritto nelle varie liste sotto forma di prodotto del vivaio. Un vantaggio non di poco conto.

La Roma vorrebbe giocarsi la carta Cristante per accaparrarsi a titolo definitivo Alexis Saelemaekes, che a Trigoria vogliono trattenere a tutti i costi. Al momento lo scambio alla pari con Tammy Abraham, anche per via delle grande differenza tra i due stipendi, appare complesso.

Fonte: Tuttosport

