Roma, è ora di vincere

AS ROMA NEWS – “Che silenzio che c’è qui…che succede?”. Josè Mourinho fa il suo ingresso in sala stampa punzecchiando subito i giornalisti presenti a Trigoria, facendo capire che la chiacchierata non sarebbe stata di quelle banali.

Lo Special One ha voglia di parlare, di sfogarsi, di farsi capire. Le poche domande concesse alla stampa sono il preludio di una sorta di monologo interiore del tecnico, che fa capire alcuni concetti chiave agli astanti. Il primo è che lui alle dimissioni non ci pensa nemmeno lontanamente. “Può mandarmi via solo Friedkin”, afferma con fermezza.

Nessun accenno al futuro, lo sguardo è rivolto solo al presente: “Mi aspetto di più dalla squadra, ma anche da me stesso. Sono molto esigente“. E il presente dice che questa sera all’Olimpico arriva un Frosinone che ha quasi il doppio dei punti della Roma. I ciociari, guidati dall’ex allenatore Di Francesco, anche lui bistrattato pur avendo avuto il grande merito di portare la squadra a giocarsi una storica semifinale di Champions, sono una formazione che gioca bene al calcio e ha delle individualità interessanti.

Il Frosinone ha dunque quello che serve per mettere in difficoltà la Roma, che arriva a questa sfida con i nervi tesi, la pressione di dover vincere a tutti i costi e una difesa completamente rivoluzionata dagli infortuni. Chi si aspetta una comoda vittoria in stile Roma-Empoli probabilmente resterà deluso.

Ma con appena 5 punti in classifica e una serie di figuracce da farsi perdonare, per Mourinho e i suoi ragazzi è il momento di far parlare il campo. La Roma può e deve battere il Frosinone stasera, ma per farlo dovrà dare quel qualcosa in più in termini di gioco, grinta, entusiasmo, voglia di vincere. Tutti elementi pericolosamente mancanti in questo orribile avvio di campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini