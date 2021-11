Roma, ecco la terza maglia: è gialla con strisce blu e rosse (FOTO – VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma ha presentato ufficialmente la sua terza maglia per la stagione 2021-2022 con una serie di tweet che ne mostrano le fattezze.

La maglia è di colore giallo con le maniche e strisce oblique di colore blu e rosso. Spicca il lupetto di Gratton al fianco del marchio NB.

Questo il tweet della New Balance che mostra la nuova maglia.

🐺 𝙍𝙊𝙈𝘼 𝙁𝙊𝙍𝙀𝙑𝙀𝙍.

This is the @OfficialASRoma and @ASRomaWomen 21-22 Third Kit, featuring and inspired by the iconic Lupetto crest

#NBFootball #OnlyRoma @newbalance pic.twitter.com/9owsX7A4fh

— New Balance Football (@NBFootball) November 17, 2021