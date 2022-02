Roma, esplode l’emergenza contro il Verona: out Mkhitaryan e Shomurodov, in dubbio anche Zaniolo e Carles Perez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una serie improvvisa di guai fisici rischiano di rendere ancora più complicata la partita di domani pomeriggio contro il Verona.

La Roma si ritrova oggi a fare i conti con gli acciaccati: contro i veneti, riferisce in questi minuti Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, non saranno sicuramente a disposizione sia Mkhitayran che Shomurodov. Assenza pesante quella dell’armeno, che Mourinho ritiene fondamentale per la squadra.

Ma i problemi in casa Roma non finiscono qui: anche Nicolò Zaniolo è in forte dubbio per la partita di domani. Il calciatore ha infatti accusato un problema al quadricipite e la sua presenza è incerta.

E rischia di essere indisponibile anche Carles Perez, anche lui segnalato tra i giocatori che potrebbero non essere convocato per Roma-Verona.

