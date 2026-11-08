Roma fatale ad Aquilani: esonero a un passo, pronto D’Aversa. Ma in lizza c’è anche un altro ex giallorosso

La Roma rischia di essere fatale ad Alberto Aquilani. Il pesante 3-0 incassato ieri sera all’Olimpico potrebbe essere costato la panchina all’ex centrocampista giallorosso, sempre più vicino all’esonero dal Sassuolo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società neroverde sta valutando seriamente il cambio di allenatore, con una decisione che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

La sconfitta contro la squadra di Gasperini è stata la quinta consecutiva per il Sassuolo, precipitato nelle zone basse della classifica con appena 8 punti e ben 29 reti subite in undici giornate. Un crollo che sembra aver compromesso definitivamente la posizione di Aquilani, tornato nella sua vecchia casa da avversario e uscito dall’Olimpico con una sconfitta che potrebbe segnare la fine della sua esperienza sulla panchina neroverde.

Roberto D’Aversa sarebbe attualmente uno dei principali candidati per sostituirlo, ma attenzione anche a un altro nome particolarmente familiare ai tifosi romanisti: Vincenzo Montella. L’ex attaccante e allenatore della Roma, libero dopo la conclusione della sua esperienza alla guida della Turchia, è tra i profili valutati dal Sassuolo. Curiosamente, sia D’Aversa che Montella erano presenti ieri sera sulle tribune dell’Olimpico.

Nel dopopartita Aquilani non aveva nascosto la propria delusione, assumendosi le responsabilità della crisi: “Si è spenta la luce. Non mi aspettavo così poco. Il responsabile sono io“. Parole amare, pronunciate dopo una partita nella quale lo stesso tecnico aveva riconosciuto la netta superiorità della Roma.

La sosta per le nazionali potrebbe accelerare la decisione della società, che avrebbe il tempo necessario per affidare la squadra a un nuovo allenatore prima della ripresa del campionato. Per Aquilani si profila dunque un epilogo amarissimo: proprio quella Roma di cui è stato protagonista per tanti anni potrebbe aver dato il colpo decisivo alla sua avventura sulla panchina del Sassuolo.

FONTI: Sky Sport, SassuoloNews.net