Roma, Felix inarrestabile: con due gol trascina la Primavera alla vittoria sul Verona (2-0)

AS ROMA NEWS – La vittoria della Roma Primavera di oggi in campionato è di nuovo sotto il segno di Felix Afena-Gyan, attaccante 18enne ghanaese che sta impressionando in questa prima parte di stagione.

Il Verona deve arrendersi, battuto due a zero oggi a Trigoria dai pari età giallorossi. Decide un gol per tempo di Felix, inarrestabile anche oggi dopo le belle prestazioni delle precedenti apparizioni.

Il centravanti va in rete nel recupero del primo tempo con un tap in vincente dopo un bello spunto di Voelkerling, bravo a servirgli un assist al bacio. Nella ripresa Felix si esalta e realizza la doppietta con un pallonetto a scavalcare il portiere avversario. Per il ghanese quarto gol in 4 partite disputate.

Tiago Pinto, presente a bordo campo per osservare i suoi giovani talenti, gongola. Il Verona, quasi mai pericoloso, alza definitivamente bandiera bianca. La Roma centra la sua terza vittoria e resta in testa alla classifica in compagnia del Cagliari.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Feratovič (76′ Dicorato); Missori, Faticanti, Tripi (C), Oliveras (46′ Rocchetti); Volpato (71′ Di Bartolo); Voelkerling Persson (63′ Satriano), Afena-Gyan (71′ Cassano).

A disp.: Berti (GK), Baldi (GK), Zajšek, Ngingi, Louakima, Bianchino, Verrengia.

All.: De Rossi.

HELLAS VERONA FC (4-2-3-1) : Patuzzo; Terracciano (63′ Diaby), Coppola, Calabrese (C), Bernardi (73′ Colistra); Schirone, Squarzoni (46′ Redondi); Bragantini, Florio (73′ Cazzadori), Pierobon; Flakus Bosilj.

A disp.: Boseggia (GK), Toniolo, Ebengue-Ewelan, Turra, Grassi, Minnocci.

All.: Corrent.

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistente 1: Sig. Maurizio Barbiero di Campobasso.

Assistente 2: Sig. Marco Pilleri di Cagliari.

Marcatori: 45’+1 Afena-Gyan (AS Roma), 58′ Afena-Gyan (AS Roma).

Ammoniti: 15′ Squarzoni (Hellas Verona FC), 68′ Patuzzo (Hellas Verona FC), 72′ Satriano (AS Roma).

Espulsi: –