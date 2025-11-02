Roma Femminile travolgente: 3-0 all’Inter e primato solido in classifica

La Roma Femminile continua a correre forte e si conferma inarrestabile in questo avvio di stagione. Le giallorosse superano l’Inter 3-0 nel match valido per la quarta giornata di Serie A, centrando la quarta vittoria consecutiva e mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno.

Partenza fulminea per la squadra di Rossettini, che al 4’ passa in vantaggio con Pandini, brava a sfruttare l’assist di Kuhl e a battere il portiere nerazzurro. Le padrone di casa controllano il gioco con autorità e chiudono la gara nella ripresa: al 67’ è Dragoni, entrata da pochi minuti, a trovare il raddoppio con un preciso diagonale. In pieno recupero arriva anche la firma di Giugliano, che completa il tris e fissa il risultato sul definitivo 3-0.

Con questo successo la Roma resta imbattuta in vetta alla classifica con 12 punti su 12 disponibili, a +5 dal Napoli e +6 dal Milan. L’Inter, invece, resta ferma a quota 5. Un’altra prova di forza per una squadra che, anche senza sbavature, continua a dimostrare di essere la favorita numero uno per il titolo.

Giallorossi.net – T. De Cortis