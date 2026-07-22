Roma, festa per i 99 anni: oltre cinquemila tifosi in centro. Dybala partecipa con la nuova maglia | FOTO – VIDEO

La Roma ha festeggiato il suo 99° anniversario con una notte di passione giallorossa nel cuore della Capitale. Allo scoccare della mezzanotte del 22 luglio, le celebrazioni sono scattate in contemporanea in diversi punti della città, trasformando Roma in un lungo abbraccio colorato di giallo e rosso.

Il ritrovo principale è stato a Piazza San Silvestro, dove oltre cinquemila tifosi si sono radunati per attendere insieme il compleanno del club fondato nel 1927. L’atmosfera si è scaldata già dalla serata, tra cori, fumogeni, bandiere e striscioni, prima della partenza del corteo diretto verso Via del Corso. In testa al gruppo campeggiava lo striscione con il vecchio stemma societario e la scritta “Lo stemma del popolo”, accompagnato dal grido unanime dei tifosi: “Forza Roma alé”. Il corteo ha poi raggiunto Via degli Uffici del Vicario 35, storico indirizzo della prima sede della Roma, dove la festa ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della serata.

Dai balconi si sono infatti affacciati Paulo Dybala (che indossava la nuova maglia della Roma, in presentazione oggi), Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli, salutando la folla romanista in festa. Cori e sbandierate sono proseguiti a lungo sotto lo storico palazzo, con i tifosi raccolti per celebrare una data simbolica nella storia del club. Le celebrazioni non si sono limitate al centro. Anche nel quartiere EUR è andata in scena una manifestazione dedicata al compleanno della Roma, con una spettacolare coreografia davanti al Colosseo Quadrato. Torce pirotecniche e striscioni giallorossi hanno accompagnato il messaggio: “AS Roma capitolina, simbolo dell’Urbe”.

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Alla mezzanotte, anche il club ha celebrato ufficialmente l’anniversario attraverso i propri canali social, pubblicando un messaggio rivolto a tutta la tifoseria: “22 Luglio. Una data nel cuore di generazioni di Romanisti. Il nostro speciale giorno di festa”. Una notte di appartenenza, memoria e identità romanista, vissuta tra piazze, cortei, cori e luoghi simbolo della Capitale. Il 99° compleanno della Roma apre idealmente il cammino verso il centenario, una ricorrenza che il popolo giallorosso ha già iniziato ad aspettare.

Giallorossi.net – T. De Cortis