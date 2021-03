Roma, Fonseca nei guai. Kumbulla, stagione (quasi) finita. E Mkhitaryan salta l’Ajax

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gli infortuni a raffica non sono una novità per la Roma, e Fonseca adesso è nei guai. Le buone notizie dai controlli di ieri a Villa Stuart per Kumbulla e Mkhitaryan non hanno portato buone notizie: il difensore ha riportato una distorsione al ginocchio con leggera lesione meniscale.

Un infortunio piuttosto serio, anche se il professor Mariani ha suggerito al calciatore di non operarsi. I tempi di recupero superano di sicuro il mese: nella migliore delle ipotesi rivedremo Kumbulla in campo per metà maggio, a pochissime gare dalla fine del campionato, ma le speranze sono ridotte al minimo.

Discorso diverso per Henrikh Mkhitaryan: la lesione al polpaccio subita l’11 marzo contro lo Shakhtar si sta rimarginando, ma per la guarigione occorreranno ancora un paio di settimane. Questo significa che, oltre alle partite con Sassuolo e Bologna, salterà anche l’andata contro l’Ajax l’8 aprile, rischiando di non farcela neppure per il ritorno il 15. Altra pessima notizia per la Roma, che non avrà a disposizione il suo uomo migliore per la gara più importante della stagione.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo / Corriere della Sera