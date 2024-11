Roma forza 4: Ranieri pensa al cambio di modulo e prova Pellegrini a sinistra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prove di nuova Roma per Claudio Ranieri che da oggi riabbraccerà un po’ tutti i suoi calciatori e comincerà a testare con mano a quali uomini potrà affidarsi per l’esordio a Napoli di domenica sera.

Il tecnico è alla ricerca della quadra giusta per far rendere al meglio i suoi ragazzi, ma anche per affrontare con compattezza ed equilibrio un cliente così scomodo come l’undici di Antonio Conte, primo in classifica dopo 12 giornate di campionato. L’idea che sembra stia accarezzando Ranieri è quella di puntare tutto sul 4-4-2.

Con questo sistema di gioco la Roma avrebbe la capacità di contrastare meglio le offensive degli azzurri, molto forti sulle corsie laterali. La novità principale sarebbe il ritorno alla difesa a quattro, con Mancini e Ndicka nel mezzo, e con Celik e Angelino sulle fasce. L’altra mossa a sorpresa di Sor Claudio sarebbe quella di schierare Pellegrini largo a sinistra, con El Shaarawy a destra.

In mezzo al campo Cristante e Konè appaiono al momento la coppia che garantisce più certezze, mentre in attacco tutto legato alle condizioni fisiche di Dybala: l’argentino dovrebbe farcela, e già oggi è atteso il suo rientro in gruppo. Domenica al Maradona la Joya vuole esserci, e formare la coppia d’attacco con Dovbyk.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero

