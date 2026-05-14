Roma, FPF meno pesante: a rischio cessione solo Soulé, c’è l’Aston Villa

Il tema più urgente sul tavolo dei Friedkin (Ryan è a Trigoria, Dan potrebbe seguirlo a breve) riguarda il fair play finanziario e il piano di rientro che la Roma dovrà completare entro il 30 giugno per rispettare gli ultimi vincoli del settlement agreement con la UEFA.

Secondo quanto riportato questa mattina da Leggo, la situazione sarebbe meno pesante rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Si era infatti parlato della necessità di generare circa 80 milioni di euro di plusvalenze, ma il quotidiano spiega che la cifra richiesta dovrebbe essere inferiore, con un margine di discostamento che la UEFA sarebbe pronta ad accettare, quantificabile intorno ai 20 milioni.

Uno scenario che cambierebbe i piani del club. L’obiettivo di Gasperini sarebbe infatti quello di evitare uno smantellamento della rosa, conservando l’ossatura principale della squadra e sacrificando al massimo un solo giocatore particolarmente richiesto sul mercato.

In questo senso attenzione alla posizione di Matias Soulé. Sempre secondo Leggo, l’argentino avrebbe già ricevuto un’offerta dall’Aston Villa e starebbe valutando l’idea di lasciare la Capitale. Una situazione da monitorare attentamente nelle prossime settimane, soprattutto considerando la necessità del club di chiudere operazioni entro fine giugno.

Fonte: Leggo