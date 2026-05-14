Roma, FPF meno pesante: a rischio cessione solo Soulé, c’è l’Aston Villa

Il tema più urgente sul tavolo dei Friedkin (Ryan è a Trigoria, Dan potrebbe seguirlo a breve) riguarda il fair play finanziario e il piano di rientro che la Roma dovrà completare entro il 30 giugno per rispettare gli ultimi vincoli del settlement agreement con la UEFA.
Secondo quanto riportato questa mattina da Leggo, la situazione sarebbe meno pesante rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Si era infatti parlato della necessità di generare circa 80 milioni di euro di plusvalenze, ma il quotidiano spiega che la cifra richiesta dovrebbe essere inferiore, con un margine di discostamento che la UEFA sarebbe pronta ad accettare, quantificabile intorno ai 20 milioni.
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Uno scenario che cambierebbe i piani del club. L’obiettivo di Gasperini sarebbe infatti quello di evitare uno smantellamento della rosa, conservando l’ossatura principale della squadra e sacrificando al massimo un solo giocatore particolarmente richiesto sul mercato.
In questo senso attenzione alla posizione di Matias Soulé. Sempre secondo Leggo, l’argentino avrebbe già ricevuto un’offerta dall’Aston Villa e starebbe valutando l’idea di lasciare la Capitale. Una situazione da monitorare attentamente nelle prossime settimane, soprattutto considerando la necessità del club di chiudere operazioni entro fine giugno.
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Fonte: Leggo
Sarebbe il sacrificio più indolore. Soulè è questo con i pregi e i difetti, si esalta con le piccole e sparisce con le big. Quando viene marcato da difensori forti, non salta mai l’uomo. Non alza la testa quando gioca. Il problema comunque è che non l’abbiamo pagato pochissimo, quindi non sarà una grande plusvalenza
50 milioni e soule e vostro poi 5 titolari e lo scudo e nostro 2027
Magari fosse vero
Alcuni tifosi non hanno capito quanto vale, quanta sicurezza porta sulla sua fascia, né i punti che ha portato negli ultimi due anni….
Guardano a Paz o a Yldiz come a fenomeni e non vedono né Soulé né Pisilli.
Probabilmente intorpiditi da anni di sesti posti è giocatori calcisticamente approssimativi. Per questo molto saranno contenti della eventuale cessione. Non il sottoscritto.
Siete voi media che la fate più pesante di quella che è, lo scorsa estate avete messo sul mercato tutti i giocatori della Roma e messo in dubbio il rinnovo di Svilar, quest’ anno avete già venduto kone’ all’ Inter Ndika alla Juve e Wesley in Inghilterra
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.