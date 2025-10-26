Roma, Gasp chiede gol e vetta con Dybala centravanti

Nessuno a Trigoria guarda la classifica, ma la sfida di oggi pomeriggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium può valere di nuovo la vetta. Il pareggio tra Milan e Pisa ha infatti riaperto i giochi in cima alla Serie A, e la Roma di Gasperini ha l’occasione di tornare in testa — agganciando il Napoli — dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa.

Il tecnico di Grugliasco, alla ricerca di una risposta forte dopo i ko con Inter e Viktoria Plzen, ha deciso di cambiare. Anzi, di stravolgere. Niente centravanti di ruolo: fuori Ferguson e Dovbyk, dentro un attacco più leggero e tecnico guidato da Paulo Dybala nel ruolo di falso nove. Ai suoi lati ci sarà l’instancabile Matías Soulé, unico sempre titolare tra campionato ed Europa, affiancato da uno tra Pellegrini e Bailey. Il giamaicano, reduce dal lungo stop, parte dietro nel ballottaggio ma potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Nel cuore del campo torna la coppia Koné–Cristante. Il francese, spaventato giovedì da un colpo alla caviglia, ha recuperato completamente ed è pronto a riprendere il suo posto da titolare. Partono dalla panchina El Aynaoui e Pisilli, con Pellegrini pronto ad arretrare in caso di necessità.

I problemi per Gasperini arrivano dalle corsie laterali: Angeliño resta ai box per la bronchite asmatica che lo tiene fermo da settimane, mentre Tsimikas non convince e dovrebbe partire dalla panchina. A sinistra si candida ancora Wesley, autore di buone prove recenti, mentre a destra è ballottaggio aperto tra Celik e Rensch. Dietro, confermato il trio Mancini–Ndicka–Celik, con Svilar ancora titolare tra i pali. Obiettivo dichiarato: tornare a vincere.

E non è solo una questione di punti — anche se nel 2025 nessuno in Europa ha fatto meglio della Roma in trasferta — ma di identità. Gasperini, dopo le parole di Dybala (“siamo entrati mosci”) e la successiva spiegazione in conferenza, vuole rivedere una squadra affamata e aggressiva, quella che aveva sorpreso tutti a inizio stagione.

“Dobbiamo avere fame di gol — ha detto il tecnico alla vigilia —. È la nostra principale difficoltà, dura fare peggio di come stiamo facendo. Dybala può e deve segnare, è un attaccante: non serve che giochi a centrocampo”. E proprio dalla Joya, che ha trovato la rete numero 200 in carriera e che ha festeggiato con il gesto del ciuccio per la figlia in arrivo, la Roma riparte per provare a ritrovare luce e concretezza.

Al Mapei è prevista una vera e propria invasione giallorossa, con oltre 5000 tifosi attesi sugli spalti. L’obiettivo è comune: rialzarsi, riprendersi la testa della classifica e ritrovare quella fame che — parole di Gasperini — non può mancare in una squadra che vuole restare tra le grandi.

