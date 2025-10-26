Roma, Gasp chiede gol e vetta con Dybala centravanti

Nessuno a Trigoria guarda la classifica, ma la sfida di oggi pomeriggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium può valere di nuovo la vetta. Il pareggio tra Milan e Pisa ha infatti riaperto i giochi in cima alla Serie A, e la Roma di Gasperini ha l’occasione di tornare in testa — agganciando il Napoli — dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa.
Il tecnico di Grugliasco, alla ricerca di una risposta forte dopo i ko con Inter e Viktoria Plzen, ha deciso di cambiare. Anzi, di stravolgere. Niente centravanti di ruolo: fuori Ferguson e Dovbyk, dentro un attacco più leggero e tecnico guidato da Paulo Dybala nel ruolo di falso nove. Ai suoi lati ci sarà l’instancabile Matías Soulé, unico sempre titolare tra campionato ed Europa, affiancato da uno tra Pellegrini e Bailey. Il giamaicano, reduce dal lungo stop, parte dietro nel ballottaggio ma potrebbe trovare spazio a gara in corso.
Nel cuore del campo torna la coppia Koné–Cristante. Il francese, spaventato giovedì da un colpo alla caviglia, ha recuperato completamente ed è pronto a riprendere il suo posto da titolare. Partono dalla panchina El Aynaoui e Pisilli, con Pellegrini pronto ad arretrare in caso di necessità.
I problemi per Gasperini arrivano dalle corsie laterali: Angeliño resta ai box per la bronchite asmatica che lo tiene fermo da settimane, mentre Tsimikas non convince e dovrebbe partire dalla panchina. A sinistra si candida ancora Wesley, autore di buone prove recenti, mentre a destra è ballottaggio aperto tra Celik e Rensch. Dietro, confermato il trio Mancini–Ndicka–Celik, con Svilar ancora titolare tra i pali. Obiettivo dichiarato: tornare a vincere.
E non è solo una questione di punti — anche se nel 2025 nessuno in Europa ha fatto meglio della Roma in trasferta — ma di identità. Gasperini, dopo le parole di Dybala (“siamo entrati mosci”) e la successiva spiegazione in conferenza, vuole rivedere una squadra affamata e aggressiva, quella che aveva sorpreso tutti a inizio stagione.
“Dobbiamo avere fame di gol — ha detto il tecnico alla vigilia —. È la nostra principale difficoltà, dura fare peggio di come stiamo facendo. Dybala può e deve segnare, è un attaccante: non serve che giochi a centrocampo”. E proprio dalla Joya, che ha trovato la rete numero 200 in carriera e che ha festeggiato con il gesto del ciuccio per la figlia in arrivo, la Roma riparte per provare a ritrovare luce e concretezza.
Al Mapei è prevista una vera e propria invasione giallorossa, con oltre 5000 tifosi attesi sugli spalti. L’obiettivo è comune: rialzarsi, riprendersi la testa della classifica e ritrovare quella fame che — parole di Gasperini — non può mancare in una squadra che vuole restare tra le grandi.
Va beh mister, giocare senza il centravanti di peso no ci ha giovato, ma l’ ho ascoltato ieri in conferenza stampa e concordo su un punto: ci sono più vie per fare gol anche senza un caro armato davanti. A questo punto, mi aspetto passaggi filtranti, razzoterra, triangolazioni, giocate veloce e non lanci lunghi di 40m. Mi va bene giocare senza il nove a patto che si esalta le caracteristiche dei nostri attacanti. Spero che hai lavorato su questo punto se non faciamo di nuovo una brutta figura. Mantengo la fiducia a Gasperini, forza Roma
Visto come scrivi, la domanda non è Quo vadis? ma Unde venis? da quale provincia dell’Impero?
(p.s. semplice curiosità)
Mantenere la fiducia è fondamentale e quindi anche se non mi piace Dybala numero 9 aspetto. Però nei precedenti tentativi abbiamo fatto pena e allora è proprio una fiducia forzata.
Bene….ora Gasperini con la conferma può stare più tranquillo…..
Io ho piena fiducia in Gasperini, ma Dybala falso nove non mi convince molto. Ormai segna solo su rigore. E spero che Baley porti vivacità sulla sinistra. Inoltre toccherebbe dare fiducia a Pisilli che a gli inserimenti nel suo DNA e questo potrebbe farci comodo.Sulle fasce Wesley e Reinsh sono affidabili e Celik deve giocare nei tre di difesa.
Buongiorno e buona domenica a tutti i tifosi romanisti. Come ogni tifoso che spera che i i giocatori della As Roma facciano stropicciare gli occhi ai propri tifosi, ripartire da Dybala centravanti e Pellegrini è un accanimento terapeutico che i tifosi non si meritano. Dybala poi è alla terza partita e fortissimo rischio infortunio, questo ottusità di Gasperini non me l’aspettavo. Spero sia una anticipazione priva di fondamento del giornalaio, ma finora invece ci hanno sempre azzeccato. Comunque forza Roma non resta che tifare e sperare per il meglio.
terza partita senza centravanti. terza sconfitta.
Oggi vedremo se è una anticipazione del giornalaio priva di fondamento,mi farebbe piacere che giocasse l’Ucraino,però messo in grado di tirare in porta cosi se sbaglia si potrà criticare a ragion veduta.
Hai ragione “finora ci hanno sempre azzeccato”. Purtroppo.
Forse Gasp vuole “dimostrare qualcosa”, (che ci starebbe pure, vista la campagna acquisti di questa estate); forse, e pare plausibile ora che lo conosciamo un po’ meglio, è innamorato dei giocatori di tecnica superiore.
Ma parrebbe che non riesca ad ammettere con se stesso che certi giocatori, – per età, attitudine, e storico infortuni -, non sono ri-atletizzabili; almeno ai livelli che richiede il calcio moderno, inclusa la serie A.
Il Sassuolo è in forma ed ha giocatori che verticalizzano e giocatori veloci: il rischio di essere brutalizzati fisicamente non è da poco. E, quanto ai nostri super-allenati, correre 10 km (per dire) a partita non significa correre con il tempismo, il posizionamento e la velocità necessari…
speriamo di no col falso nuevo
Dybala il goleador…
Daje Roma andiamo a comandare.
Abbiamo visto che in questo campionato nessuna partita è facile o scontata e il Sassuolo non è certo una squadra di sprovveduti, ma la Roma basta che entri concentrata e la partita sarà dalla nostra. Siamo decisamente più forti. Il modulo questa volta è più equilibrato e torneremo a vincere, con o senza attaccanti. La voglia di provare un Primavera è tanta, se c’è qualche talento va “provato” 18/19 anni sono pochi? Maradona ha esordito a 15 anni, Totti a 16, stiamo parlando di mostri sacri, ma a 18 anni un tentativo per una buona prospettiva la farei, magari questi hanno fame al contrario di quei due li davanti. Ancora in vetta oggi!!
infatti noi abbiamo tanti maradona e tanti totti. continuate così. esaltate tutti .vinceremo il tricolor.oggi ho visto il primo rigore del Napoli.questo non è più calcio. è solo uno spettacolo per gente ignorante ,incazzata che non ha niente da fare nella sua vita. oggi la partita non la vedrò
Quindi niente da fare. Gasperini insiste con lo stesso sbaglio. Dobvik e Ferguson in panchina con Dybala unica punta. Wesley probabilmente sulla sx., quasi sicuramente Pellegrini, bene o male la stessa formazione con la quale abbiamo già perso 3 partite con un Bailey in più, unica speranza. Speriamo che il Sassuolo non abbia il dente avvelenato. Buona visione a tutti.
Dybala al pari di Dovbyk e Ferguson è fermo al livello realizzativo già dalla scorsa stagione. Con l’Inter ha avuto l’ occasione più nitida della partita ma non è riuscito a segnare, anche lui si deve svegliare come gli altri.
Dietro confermato Mancini n’dicka celik A destra ballottaggio rensch celik.. già così fa capire il livello dell’articolo
Quindi dopo le parole che ha detto ieri su Dovbyk e Ferguson (le parole sulla scarsità di goal invece comprendeva tutti gli attaccanti) adesso li affosserebbe creando un danno alla squadra e alla società, sapendo poi che in quella posizione di falso-nueve Dybala può fare qualche partita ma non di più.
Mi sembra pazzesco, anche rispetto ai limiti tecnici e atletici di Dovbyk e Ferguson sul momento, specie Ferguson che è appena arrivato in Italia.
Con il falso nove abbiamo sempre perso quest’anno ci sarà un motivo.
qualunque formazione scenda in campo prevedo una partita non facile,
col falso nove credo che andremmo ancor di più a complicare le cose
che confusione sto gasp… speriamo bene che alla fine la classifica ci premia….
Meglio il falso nuevo che il nullo nuevo.
Fino a mo è stato falso come si deve quando impiegato così
Non riesco a capire perche continúa a giocare senza centravanti quando questo módulo gua si e rilevato fallimentare. Abbiamo due centravanti scarsi lo sappismo ma dar giocare in wuel ruolo Dybala a mio modesto parere non ha senso. Regalismo campo agli avversari e Dybala nei contrasti aérei e quasi nullo. Non so cosa dire spero di essere smentito dai fatto. FRS
Scusa per la battuta ma il testo (t9?) sembra Crozza che imita il ministro Urso.
Dybala falso nove?Totti poteva farlo,Dybala non ha il fisico per quel ruolo..per fare rendere la squadra ognuno va messo nel proprio ruolo.. è inutile fare tentativi a vuoto..
Forse non si e’ capito che Gasperini, al di la’ di evidenti esigenze tattiche dettate dalla attuale “pochezza” dei centravanti di ruolo, vuole fare uscire dalla comfort zone quei giocatori che, pur dotati di eccellenti qualità tecniche, esprimono prestazioni definirei “conservative” utili ad appagare l’estetica del tifoso ma nella sostanza meno funzionali alle esigenze concrete della squadra……come se fossero delle partite I.V.A……aggiungerei la sottigliezza del giornalista che ci informa come Svilar parta “ancora” titolare…..sottintendendo tantissimi “nonostante”, buona domenica e Forza Roma……
Ancora con sto faldo nove?
E basta dai.
Il Gasp chiede gol, ma un conto è dirlo un conto è farlo, la stessa cosa avrà chiesto anche nelle partite precedenti, ma la sua richiesta è caduta nel vuoto..
Contro il Sassuolo (dove è caduta anche la Lazio) sarà un’altra partita complicata, bisogna entrare in campo motivati e non lasciare ripartenze, dove il Sassuolo ha la sua arma migliore..
Elsha/Bailey/Pelle – Dobyk/Fegusson – Dybala/Soule/Baldanzi
Perché fare casini?
Il falso nove con la difesa a 3 e solo 2 centrocampisti non ha senso.
Il Napoli ha vinto con l’ Inter in campo con Jesus e Spinazzola. Mi ricordo come era visto Jesus a Roma. Il fatto pero’ e’ che in Napoli ha un vero centrocampo con interpreti di livello e anche un attacco. La Roma e’ dall’arrivo del venditore di nacchere che gioca senza centrocampo ( ad oggi solo un centrocampista di livello il resto e’ fuffa) e con un attacco low cost. Gasperini ha detto : ” questi sono i calciatori” . Puoi condire la zucca in mille modi ma sempre zucca e’ non aspettarti il filetto.
invece del “nuevo” punterei su un “usato sicuro” tipo… tipo..
accipicchia, li abbiamo venduti tutti…..
Ancora?????
Dybala falso 9. Il mister e’ pagato x fare scelte tuttavia questa scelta, significa che a dybala il prossimo anno non verra rinnovato il contratto xche da falso 9 non rende, semplicemente xche non e’ il suo ruolo e cercheranno un altro. Sempre che Rimanga gasperini. Io penso Che dybala non e’ contento della sua posizione in campo ma gasperini e’ un asso in certe situazioni. Non aggiungo altro.
Visti gli ultimi precedenti,faccio tutti gli scongiuri del mondo,e mi auguro un approccio migliore alla partita. Scusate,ma dovevo scriverlo,abbiate pazienza..
Mai come in questo inizio di campionato nessun risultato è scontato e la cosa peggiore sarebbe sottovalutare l’avversario.
Basti vedere il Milan capolista fino a ieri che ha perso in casa all’esordio con la Cremonese e venerdì sera ha stappato un pareggio in extremis con l’altra neopromossa, il fanalino di coda Pisa.
Oppure il Torino che ha stentato contro le piccole per poi vincere con Napoli e Roma.
Il Sassuolo sarà un ostacolo non facile.
Delle tre neopromosse è quella più attrezzata per la permanenza nella massima serie e per oggi ha recuperato Ismael Kone, giocatore importante per la loro economia di gioco come l’omonimo Manu x la nostra.
Però non sono una squadra che si chiude. Giocano con la difesa a 4 ed un tridente decisamente offensivo. In più giocherà Romagna al posto dell’acciaccato Muharemovic, quest’ultimo difensore molto forte, tra le rivelazioni di questo inizio di campionato.
La vittoria è quindi alla portata, ma rischiamo anche brutte figure se guardiamo al rendimento al rientro dalle fatiche di coppa, considerato che in questo caso non sono passate neanche 72 ore dalla partita contro il Victoria Plsen.
Servirà grande applicazione e concentrazione, nonché un aiuto vero da parte di quelli più freschi.
A differenza di quanto scritto nell’articolo mi aspetto Ferguson al centro dell’attacco.
Stiamo a vedere.
Ragazzi, oltre ai gol. Serve compattezza e nervi saldi. Questo campionato tutti possono vincere o perdere con chiunque. Nessuno per noi è imbattibile. Quindi testa bassa, convinzione e compattezza
In questa fase di campionato a mio avviso devi puntare a far giocare una punta vera, contro il Sassuolo, ma che accetti di correre a tutta, con il dai e vai e tiro potente in porta. Dybala si però mezza punta che deve giocare con il centravanti che gli porta via un difensore a centrocampo va benissimo quelli che mette il Mister. Attenzione portiere non dobbiamo prendere goal da lontano.
che sia falso 9, 9 vero o 9 e mezzo (che io vorrei sempre vedere…) è il Mister che li vede ogni giorno e ha messo il sedere su centinaia di panchine….
Fiducia a lui e a chiunque vada in campo
Forza Roma
