La Roma riparte da Parma con un obiettivo preciso: continuare a vincere per arrivare agli scontri diretti di dicembre nelle migliori condizioni possibili. La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e Gian Piero Gasperini prepara una fase della stagione che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni dei giallorossi. Terzi in classifica con 27 punti, a una lunghezza dall’Inter e a due dalla capolista Lazio, i capitolini hanno davanti un calendario che offre la possibilità di consolidare la propria posizione prima delle grandi sfide.

Il piano di Gasperini è allungare la striscia di tre vittorie consecutive. Si comincia sabato 21 novembre alle 18 sul campo del Parma, poi domenica 29 arriverà all’Olimpico il Monza, prima della trasferta di Bologna del 4 dicembre. Tre appuntamenti nei quali la Roma vuole raccogliere più punti possibile, sfruttando il momento favorevole e una squadra che sta acquisendo sempre maggiore fiducia. Senza dimenticare gli impegni di Champions contro PSG e Sporting, che renderanno inevitabilmente più impegnativa la gestione delle energie.

All’orizzonte ci sono infatti due partite che potrebbero pesare moltissimo nella corsa al vertice: il derby contro la Lazio del 13 dicembre e la sfida casalinga alla Juventus del 19. Arrivarci dopo un altro filotto di risultati positivi significherebbe presentarsi agli scontri diretti con una classifica ancora più interessante e, soprattutto, con la consapevolezza di poter competere con le migliori.

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Le notizie positive arrivano anche dall’infermeria. La pausa ha permesso a Gasperini di recuperare giocatori importanti, a cominciare da Paulo Dybala, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Se le sue condizioni continueranno a migliorare, la Joya potrebbe ritrovare presto una maglia da titolare e tornare ad affiancare Donyell Malen. Una soluzione che garantirebbe al tecnico maggiore qualità offensiva, oltre a nuove possibilità di rotazione con Soulé e gli altri attaccanti. Anche Mancini è tornato a disposizione, mentre restano da valutare le condizioni di Svilar, che avverte ancora qualche fastidio al piede ma vuole giocare.

Ma se il presente passa dal campo, il futuro della Roma si gioca anche nelle stanze di Trigoria. Il mercato di gennaio è destinato a diventare un passaggio fondamentale per capire fin dove potrà spingersi la squadra di Gasperini. Secondo quanto riferisce oggi Il Tempo, nelle scorse ore è tornato al Fulvio Bernardini anche il CEO John Galantic, atteso da un confronto con l’allenatore e il direttore sportivo Tony D’Amico per fare il punto sulle strategie invernali.

Gasperini è convinto che con uno sforzo importante sul mercato la Roma possa giocarsi traguardi di primissimo livello, scudetto compreso. La richiesta è nota: almeno un rinforzo offensivo, possibilmente due, per aumentare la qualità e la profondità di una rosa chiamata a sostenere contemporaneamente campionato e Champions League. Il primo obiettivo resta un esterno d’attacco capace di saltare l’uomo, una lacuna che il tecnico considera ancora irrisolta.

Il vero interrogativo riguarda però il margine di manovra dei Friedkin. La società deve continuare a fare i conti con il settlement agreement UEFA, il cui giudizio definitivo è atteso nella primavera del 2027, indicativamente a maggio. Questo significa che gli impegni economici continueranno a condizionare anche il mercato invernale, senza la possibilità di considerare già superati i vincoli finanziari. Toccherà a Galantic, rientrato a Trigoria nelle ore scorse, individuare soluzioni sostenibili e capire fino a che punto la proprietà sarà disposta a sostenere le richieste dell’allenatore.

Per Gasperini, insomma, si apre un mese decisivo su due fronti. Sul campo dovrà provare ad accumulare punti e alimentare il sogno di una Roma in lotta per il vertice. Fuori, invece, attenderà risposte capaci di trasformare quel sogno in qualcosa di più concreto. Perché le prossime settimane potranno confermare le ambizioni giallorosse, ma sarà anche il mercato di gennaio a dire quanto la società crede davvero nella possibilità di puntare in alto.

FONTI: Il Tempo, Corsport, Il Messaggero, Gasport