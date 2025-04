ROMA-VERONA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa da pochi minuti Roma-Hellas Verona con la vittoria dei giallorossi per 1 a 0: decide un gol di Shomurodov a inizio partita. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i veneti nel match valido per la 33esima giornata di campionato.

Svilar 6 – Il Verona lo impegna col contagocce e con conclusioni tutt’altro che irresistibili. Per lui è un gioco da ragazzi portarsi a casa questo clean sheet.

Celik 6,5 – Altra prestazione ordinata e attenta.

Mancini 6 – Si prende cura di Sarr che, a parte un paio di guizzi, non gli crea particolari problemi.

Ndicka 6 – La caratura degli attaccanti veneti non è da far tremare i polsi, lui se la cava ma senza brillare.

Saelemaekers 5 – Non è il giocatore brillante e decisivo di prima. Cerca qualche spunto personale senza troppa fortuna. Dal 70′ Dovbyk 6 – Buon ingresso in campo, sfiora il gol con un sinistro dall’interno dell’area di rigore.

Konè 6 – Vaga per il campo a caccia di palloni, ma anche lui non appare in condizione brillante. L’impegno c’è, i risultati meno.

Cristante 6,5 – Accende il match con un lancio millimetrico per Soulè che porta al gol di Shmorudov. Poi è sempre ben posizionato e attento.

Angelino 6 – Per lui vale il discorso fatto in precedenza con Saelemaekers e Konè. Bene quando gioca d’anticipo, ma non azzecca un cross.

Soulè 7 – Si merita gli applausi del pubblico per la giocata che porta al vantaggio romanista e per un paio di ripiegamenti difensivi preziosi. In fiducia, e in crescita. Dall’80’ Rensch sv.

Baldanzi 5,5 – Nel primo tempo gioca in una posizione particolare, quasi da falso nove con Shomurodov più largo a sinistra. Nella ripresa torna ad agire da trequartista di sinistra. Soffre la fisicità dei veneti, e non brilla. Dal 63′ Pisilli 6 – Entra per dare più sostanza alla trequarti, non molto appariscente ma fa il suo.

Shomurodov 6,5 – Timbra il cartellino con un gol da prima punta. E’ un momento fortunato per questo attaccante generoso e positivo, ma con noti limiti. Dall’80’ El Shaarawy sv.

CLAUDIO RANIERI 6 – Bada alla sostanza. La vittoria è pesante, ma la prestazione è deludente, e a preoccupare sono soprattutto la condizione fisica e la brillantezza della squadra. Non si possono però ignorare i 17 risultati utili consecutivi, che lasciano ancora aperte le speranze per questo finale di stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini