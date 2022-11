Roma, idea in difesa: piace Soyuncu, forte e bravo in marcatura

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Se nell’immediato la priorità è trovare un giocatore in grado di rimpiazzare il prima possibile Karsdorp, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, i radar del g.m. giallorosso Tiago Pinto si sono accesi da tempo in vista del prossimo mercato estivo.

Sulla lista dei desideri di José Mourinho c’è sempre un quinto difensore in grado di far rifiatare Smalling e, magari, mettere in discussione le attuali gerarchie. Una chance da non lasciarsi sfuggire può arrivare direttamente dalla Premier League.

Uno dei nomi attenzionati con interesse dal gm della Roma è quello di Caglar Soyuncu, ventiseienne turco che dal 2018 veste la maglia del Leicester.

Il suo contratto con le Foxes scadrà a giugno e percepisce uno stipendio inferiore ai 2 milioni netti a stagione: due elementi che lo rendono un profilo appetibile per la Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport