Roma, il mercato non è chiuso: centrocampista o difensore, Pinto al lavoro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma non è ancora da considerare chiuso, sostengono oggi un po’ tutti i quotidiani in edicola.

Tiago Pinto ha sistemato le impellenze con grande rapidità, andando a regalare a Mourinho il terzino destro in più che chiedeva a gran voce (Maitland-Niles) e il centrocampista di esperienza, sostanza e qualità (Sergio Oliveira).

Ora il gm portoghese si sta dedicando alle operazioni in uscita: Villar, Borja Mayoral, Reynolds e Calafiori hanno già salutato in prestito, e presto potrebbero seguirli anche altri calciatori giudicati non indispensabili dal tecnico portoghese (Diawara e Kumbulla su tutti).

Qualora la Roma riuscisse a liberarsi di qualche altro esubero, Pinto potrebbe provare un ultimo colpo per rinforzare ulteriormente la rosa di Mourinho: un difensore o un centrocampista, a seconda anche della cessione che potrebbe essere operata da qui a fine gennaio.

Per il ruolo di centrale difensivo occhio a Sarr del Chelsea e a Gigot dello Spartak Mosca, mentre a centrocampo torna in auge il nome di Kamara del Marsiglia: la speranza della Roma di strapparlo alla Premier (Newcastle e West Ham in pole) è ancora intatta. Occhio dunque ai colpi di coda di questo mercato invernale.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo