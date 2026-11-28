La Roma ha il miglior attacco del campionato, segna alla media di tre gol a partita e può contare sul centravanti più prolifico del 2026 nei cinque maggiori campionati europei. Eppure, a ben guardare le operazioni di mercato degli ultimi due anni, emerge un paradosso: il club giallorosso ha investito potenzialmente quasi cento milioni di euro su tre attaccanti, ma il suo bomber principe è un altro. Donyell Malen, arrivato inizialmente in prestito dall’Aston Villa e riscattato per 25 milioni, oltre ai due versati per il trasferimento temporaneo.

Le ultime notizie riguardanti Robinio Vaz impongono una riflessione. Lo scorso gennaio la Roma ha deciso di investire 20 milioni più cinque di bonus su un ragazzo che, al momento dell’acquisto, aveva disputato appena 22 partite ufficiali con la prima squadra del Marsiglia, segnando quattro gol. Un’operazione ad alto rischio, fondata soprattutto sulle potenzialità del calciatore. Dieci mesi dopo, il francese ha giocato soltanto 50 minuti in Premier League e l’Hull City sta discutendo con la Roma del suo futuro. Un investimento fatto per anticipare la crescita di un talento che oggi rischia invece di dover essere rilanciato da zero.

Una situazione per certi versi simile a quella di Artem Dovbyk, ma nata da presupposti completamente differenti. L’ucraino era arrivato nella Capitale nell’estate del 2024 da capocannoniere della Liga, per una cifra superiore ai 30 milioni di euro più bonus. I suoi 15 gol in 46 presenze complessive in Serie A con la maglia della Roma raccontano un rendimento tutt’altro che disastroso. Eppure, con l’avvento di Gasperini, Dovbyk non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico. Oggi anche il prestito al Bologna rischia di interrompersi anticipatamente e il suo futuro è nuovamente un problema da risolvere.

Discorso ancora diverso per Santiago Castro. L’argentino è costato circa 35 milioni, ha soltanto 22 anni e alle spalle un’esperienza già significativa nel campionato italiano. L’investimento ha una sua logica, anche considerando la necessità di affrontare una stagione da protagonisti in Champions League. Ma dopo dodici giornate il suo bilancio in Serie A è di un gol e due assist in nove presenze. La Roma ha acquistato un potenziale titolare che oggi si ritrova a fare i conti con l’esplosione di un attaccante difficilmente sostituibile. Sarebbe prematuro bocciarlo, ma il rapporto tra investimento e contributo immediato resta un tema da osservare.

In questo quadro spicca l’operazione Malen. L’olandese non era un giovane da scoprire, né un centravanti reduce dalla conquista di un titolo di capocannoniere. Era un calciatore di esperienza internazionale, utilizzato con discontinuità all’Aston Villa, che aveva bisogno soprattutto di trovare il contesto tattico giusto. Gasperini lo ha individuato nel cuore del suo attacco, esaltandone la velocità, la capacità di aggredire la profondità e l’istinto negli ultimi metri. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: 26 gol in Serie A nell’anno solare, 12 nel campionato in corso e un record storico di Manfredini appena eguagliato.

Il successo di Malen dovrebbe rappresentare una lezione importante anche per il prossimo mercato. Non significa rinunciare agli investimenti sui giovani, ma distinguere il potenziale dalla reale funzionalità di un giocatore rispetto alle esigenze dell’allenatore. E soprattutto interrogarsi sulla necessità di impegnare cifre così elevate su prospetti ancora tutti da costruire, quando a Trigoria stanno crescendo ragazzi come Arena e Paratici sui quali vale la pena investire tempo e attenzione.

Per una società che deve continuare a fare i conti con i vincoli UEFA, sbagliare un acquisto importante significa rischiare di compromettere anche quelli successivi. A gennaio D’Amico potrebbe ritrovarsi a dover risolvere contemporaneamente i casi Dovbyk e Vaz, mentre Gasperini aspetta rinforzi in altri reparti. E forse la lezione più preziosa arriva proprio dall’olandese: il miglior acquisto non è necessariamente il calciatore dal potenziale più alto, ma quello che permette alla squadra di diventare più forte. Malen, da questo punto di vista, vale molto più dei milioni spesi per comprarlo.

Giallorossi.net | Giancarlo Pinoli