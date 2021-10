Roma, il piano Champions

AS ROMA NEWS – La Roma tanto criticata è ancora al quarto posto. E dopo aver affrontato Lazio, Juventus e Napoli. Domenica incontrerà il Milan, ma prima dovrà fare i conti con il Cagliari di Mazzarri nel turno infrasettimanale che si giocherà domani sera.

Se il campionato finisse adesso, la squadra di Mou sarebbe in Champions. Nonostante i passi falsi, i giallorossi si trovano un punto davanti all’Atalanta e alla Juventus, oltre alla sorprendente Fiorentina.

La Roma al momento ha vinto lo stesso numero di partite dell’Inter campione d’Italia, che dista appena due punti, e una in più di Atalanta, Juventus e Lazio. I numeri non sono poi così negativi. La squadra ha dimostrato che nell’undici se la può giocare con tutti, e in più ha ancora un potenziale inespresso da poter sfruttare nel corso della stagione.

Zaniolo deve ancora tornare ai suoi livelli, e sta cominciando a farlo. Abraham è un altro ragazzo che ha molto talento, ma deve ancora esprimerlo appieno. Mkhitaryan è ancora lontano dalla forma migliore, e c’è uno Spinazzola che rientrerà a breve.

Se a tutto questo aggiungiamo il mercato di gennaio che potrebbe dare nuova linfa alla rosa, si capisce come la Roma abbia ancora parecchio da giocarsi in questa stagione. Sarà il campo a parlare, come sempre, ma Mourinho e i suoi hanno ancora tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per il grande traguardo stagionale, che è la riconquista della Champions.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Corriere della Sera