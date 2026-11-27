Prima ancora di pensare a chi acquistare a gennaio, la Roma dovrebbe preoccuparsi di blindare l’uomo che più di tutti ha contribuito a riportarla ai vertici del calcio italiano. L’arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria, atteso in queste ore, rappresenta l’occasione ideale per cominciare a gettare le basi del futuro. Un futuro che non può prescindere da Gian Piero Gasperini.

Il ritorno del vicepresidente nella Capitale è una notizia importante anche al di là delle questioni di mercato. Da tempo il tecnico piemontese manifesta il desiderio di coinvolgere maggiormente la proprietà americana nella vita del club. Lo aveva detto chiaramente lo scorso ottobre, ricordando come il rapporto quotidiano con la famiglia Percassi avesse rappresentato uno degli elementi fondamentali della sua esperienza bergamasca. L’insediamento di John Galantic ha garantito un collegamento tra Trigoria e gli Stati Uniti, ma non ha sostituito quella vicinanza diretta che l’allenatore auspica. Il ritorno di Ryan potrebbe rappresentare un primo passo nella direzione indicata da Gasp.

Tra gli argomenti da affrontare dovrebbe esserci anche il contratto dell’allenatore, in scadenza nel giugno del 2028. Una data apparentemente lontana, ma che assume un significato diverso se si considera che tra pochi mesi si comincerà a programmare la prossima stagione, quella che Gasperini affronterebbe con un solo anno residuo di contratto. Per un club intenzionato ad aprire un ciclo vincente, sarebbe opportuno non arrivare a quel momento senza aver definito le prospettive del proprio allenatore.

Perché il lavoro svolto da Gasperini va ben oltre i risultati. Ha riportato la Roma in Champions League e oggi la mantiene ai vertici della Serie A, imbattuta dopo dodici giornate, con 30 punti e un attacco da 36 gol. Ma soprattutto sta riuscendo in quella che fino a poco tempo fa sembrava l’impresa più difficile: coniugare competitività sportiva e sostenibilità economica. La Roma non ha costruito la propria crescita attraverso una politica di ingaggi faraonici. Al contrario, nell’ultima sessione estiva ha ridotto il monte stipendi del 15%, come confermato dal direttore sportivo Tony D’Amico, puntando anche su calciatori giovani, futuribili e destinati a crescere di valore. Gasperini sta dimostrando che si può alzare sensibilmente il livello della squadra mentre si lavora per rimettere in ordine i conti. Un risultato che, per una società ancora alle prese con i vincoli UEFA, ha un valore enorme.

C’è poi qualcosa che difficilmente può essere misurato attraverso i numeri: la straordinaria presa che Gasperini ha avuto sulla testa dei suoi calciatori. Ha rivalutato elementi che sembravano destinati a lasciare Trigoria, fatto crescere giovani di talento e trasmesso alla squadra la convinzione di potersela giocare contro chiunque. La partita di Parigi ne è stata l’ennesima dimostrazione. E ha conquistato una tifoseria che, al momento del suo arrivo, non gli aveva certo riservato un’accoglienza unanime. Sarebbe ingenuo pensare che un lavoro del genere passi inosservato agli occhi delle altre grandi società italiane ed europee. Non occorre aspettare che qualcuno bussi alla porta del tecnico per capire quanto sia importante garantirsi la sua permanenza. E il rinnovo non dovrebbe essere soltanto una questione economica, ma soprattutto una condivisione di ambizioni, strategie e obiettivi a lungo termine.

Gasperini sta trasformando la qualificazione in Champions League da traguardo inseguito per anni a possibile punto di partenza per qualcosa di più grande. Sta avvicinando la Roma a quella dimensione che i Friedkin hanno sempre dichiarato di voler raggiungere. Ora tocca alla proprietà dare un segnale altrettanto forte. Il mercato di gennaio è alle porte, ma il primo grande investimento sul futuro potrebbe non riguardare un calciatore. E sarebbe un investimento che Gasperini si è già ampiamente meritato sul campo.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini