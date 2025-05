Roma in ansia per Dovbyk: problema muscolare alla vigilia del Milan, è in dubbio

Non arrivano buone notizie da Trigoria a poche ore dal big match contro il Milan. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora de Il Tempo proprio in questi minuti, l’attaccante Artem Dovbyk ha accusato un fastidio muscolare durante l’allenamento di ieri, mettendo in dubbio la sua presenza nella delicata sfida di domenica sera all’Olimpico.

La Roma attende ora l’esito degli esami strumentali previsti per oggi, che faranno chiarezza sull’entità del problema e sulle reali possibilità di recupero dell’ucraino.

Un’eventuale forfait di Dovbyk rappresenterebbe un’assenza pesante in attacco per Claudio Ranieri, proprio alla vigilia di una gara che vale un pezzo importante della qualificazione europea.