Roma in ansia per Konè: esce zoppicando nei supplementari di Francia-Croazia (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Serata agrodolce per i giocatori della Roma impegnati in Nations League. La notizia più preoccupante arriva dalla Francia, dove Manu Koné, schierato titolare nella sfida contro la Croazia, ha dovuto lasciare il campo al minuto 111 per un problema muscolare.

Il centrocampista giallorosso, protagonista di una gara intensa, si è accasciato toccandosi il flessore della coscia sinistra, segnale di un possibile infortunio che ora tiene in apprensione lo staff medico della Roma. Dopo aver giocato da subentrato nella gara precedente, questa volta il francese è stato chiamato agli straordinari in un match prolungatosi ai supplementari, con la Francia che ha rimontato lo 0-2 dell’andata grazie ai gol di Olise e Dembelé per poi vincere ai rigori.

Nel frattempo, a Genk, l’Ucraina ha chiuso la pratica contro il Belgio con un netto 3-0, grazie a una doppietta di Lukaku e al sigillo di De Cuyper. Artem Dovbyk, inizialmente in panchina dopo aver saltato la gara d’andata per un problema febbrile, è tornato in campo al minuto 69: il suo ingresso è coinciso con il tracollo ucraino. Percorso simile ma con risultati opposti per Alexis Saelemaekers, rimasto fuori dall’undici titolare ma subentrato nella ripresa, con il Belgio che ha ribaltato il 2 a 0 dell’andata.

Ora l’attenzione della Roma è tutta sulle condizioni di Koné, il cui infortunio potrebbe rappresentare un problema in vista delle ultime partite decisive della stagione. Il francese svolgerà dei controlli nelle prossime ore, con Ranieri che incrocia le dita dopo aver già perso Dybala, Rensch e Saud.

