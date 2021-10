Roma in ansia per Zaniolo: dolore al ginocchio, oggi gli esami

NOTIZIE AS ROMA – La sconfitta sul campo della Juventus è resa ancora più amara per l’infortunio pesantissimo di Nicolò Zaniolo, anche ieri apparso subito tra i più brillanti in campo.

Intorno al 20esimo di gioco però il 22 giallorosso è stato costretto a fermarsi per un dolore al ginocchio sinistro (inizialmente scambiato per un problema muscolare). Le voci sono contrastanti: c’è chi parla di lieve distorsione, chi di iperflessione.

La sintesi però è che Zaniolo ha un problema al ginocchio operato, e la paura è tanta. Mkhitaryan però ha raccontato di un Nicolò piuttosto sereno. La speranza è che non sia nulla di grave, ma il giocatore resta in forte dubbio per Roma-Napoli.

Nella giornata di oggi se ne saprà di più: l’attaccante svolgerà i controlli di rito per capire l’entità del problema. Mourinho incrocia le dita: perdere ora Zaniolo, proprio quando stava tornando in piena forma, sarebbe una tegola pesantissima.

Redazione Giallorossi.net