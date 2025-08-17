Roma in attesa di Sancho

Jadon Sancho torna al centro del mercato giallorosso. Dopo giorni di contatti serrati, la trattativa procede spedita: il Manchester United ha dato l’ok al prestito con obbligo di riscatto — l’accordo complessivo è stimato oltre i 20 milioni — e ora tutto dipende dalla risposta dello stesso Sancho, che sta valutando con attenzione l’offerta economica e il progetto sportivo della Roma .
Il ds Massara sta lavorando a una strategia intelligente per diluire il suo stipendio in un quinquennale da circa 5 milioni netti più bonus, un compromesso che sia sostenibile sul piano finanziario ma anche convincente per il giocatore.
Una scelta tattica di Gasperini
Per Gasperini, Sancho rappresenta un profilo perfetto: rapido, tecnico, capace di gestire il gioco da ala e da trequartista. Un rinforzo offensivo fondamentale, soprattutto considerando che l’allenatore ha espresso chiaramente la necessità di un ulteriore esterno di piede destro per rispondere alla sua filosofia di gioco intensa e variabile.
Lo stato dell’affare
Al momento, l’intesa tra Roma e United è in fase avanzata, ma bisogna sbloccare la trattativa tra le parti e convincere il giocatore. Il club inglese ha accordato il sì allo schema economico proposto, ma Sancho — con un ingaggio attuale da 8,5 milioni — ci sta pensando: l’offerta giallorossa include un piano a lungo termine con bonus di rendimento. La Roma attende, favorita anche dalla volontà dello United di lasciarlo partire. Ora è tutto nelle mani dell’inglese.
La Roma ha problemi in difesa perchè i suoi goal li fa come è apparso evidente ieri.
C’è da dire che il loro secondo gol in particolare grida vendetta sotto tutti i punti di vista.
1) in pratica Dybala incespicando sul pallone, che è schizzato fortuitamente nella direzione sbagliata, ha lanciato in campo aperto il loro attaccante;
2) il loro “attaccante” se ricordo bene in quell’occasione era un terzino che, di nuovo, si è ritrovato la palla pronta da calciare dopo un paio di rimpalli fortuiti causati dai nostri difensori che affannosamente erano tornati a coprirlo;
3) non solo la palla se l’è trovata pronta da calciare, ma l’ha calciata col piede debole, da quanto hanno detto i commentatori di Sportitalia.
Riassumendo, si è trattato di un gol con fattore di replicabilità molto vicino allo 0.
Con questo non voglio giustificare il fatto di averlo preso, dico solo che le cose poi vanno viste per quello che sono.
L’unica cosa che si possa dire “a favore” della replicabilità è che abbiamo perso palla con la squadra molto sbilanciata; mi ha ricordato per certi versi Hummels.
ieri abbiamo preso due gol che solo noi possiamo prendere. Serve reattività in difesa, i nostri difensori non ce l’ hanno la reattività. Difendiamo basso, ma talvolta bisogna intervenire prima e non stare fermi in area di rigore. L’ anno scorso la Roma ha avuto buoni numeri difensivi grazie al modo di giocare di Ranieri con un baricentro basso, ma se giochiamo aggressivi la difesa deve agire in modo diverso.
Ieri è mancato il centrocampo nel primo tempo e poi Dovbyk e Ferguson non erano in palla. Inoltre sulla trequarti Dybala era totalmente fuori forma e Soule’ fuori ruolo.
Bisogna lavorare tanto sul possesso palla e sulla fase difensiva. E poi servono riserve più credibili
Gasperini pressa a tutto campo e ha l’ossessione della verticalità e dei movimenti senza palla. Quando questo meccanismo sarà oliato certe imbarcate saranno meno frequenti, ma mai assenti. Li poteva esserci chiunque in difesa.
La Roma ha problemi a fare mercato .. c’è sempre qualche problema per qualsiasi trattativa .. diciamolo a prendere sono bravi a cacciare belli tosti .. se salta pure questo ti saluto .. ieri e’ stato un pianto specialmente nella fase offensiva .. una priopoeta seria da mo che aveva preso gli esterni d attacco .. che cosa aspettano cosa … di fare altre figure di mer…. Come L inizio dell altro anno .. io non li reggo più padre e figlio
@SediaDelDiavolo
a me ha ricordato i gol che la Roma prendeva con Juric.
servono 2 centrocampisti forti forti e un terzino sinistro a tutta birra no gente strapagata che viene qua in vacanza
e aspettiamo…
piuttosto, qualcuno ha capito chi è l’alternativa ad Angelino?
quel terzino forte, Onilegna
Quello che dovremmo comprare insieme ad altri 4 calciatori per rafforzare e completare la rosa.
Sta andando troppo per le lunghe, questo grandissimo giocatore farà la fine di Rios, al momento sono sfumate tutte le prime scelte. Povero Gasperini che biscotto che janno fatto! 😱
Povero Gasp. Mi sembra che proprio su rios ci sia da segnalare che el ayouni sia stato il meglio dopo soule nel precampionato ma povero gasp.
Poi ha a disposizione la stessa rosa, più rinforzi, che ha vinto il girone di ritorno ma povero Gasp
diciamo che qualche santo protettore dela Roma ci ha salvato da Rios , l’unico giocatore che nei filmati cade il doppio di Pellegrini nella realtà.
Peccato però che il campionato sia fatto da andata e ritorno.. Questa storia di aver vinto il girone di ritorno ci sta rendendo ridicoli..
E stato proprio Ranieri a volere Gasperini.. Sapendo che Gasp ha un suo modo di giocare.. Molto più offensivo, uomo su uomo, a campo aperto..
Se Ranieri ha fatto le sue fortune sulla difesa, Gasp le ha fatte sull’attacco.. Quindi se chiami Gasp tu sei consapevole che la squadra va cambiata in buona parte..
Perché per giocare così, come chiede Gasp, servono caratteristiche che a noi ci mancano.. Non ti puoi permettere di cambiare così tanto?.. Allora cerchi un altro tipo di allenatore..
Non vai a convincere un tecnico che lui si che tra andata e ritorno si è preso la Champions e se la può giocare..
Credere che tutti i giocatori sono forti a prescindere dal modo di giocare, significa parlare di un altro sport.. Ci sono difensori bravi a difendere la zona, con la squadra bassa.. E difensori bravi in marcatura con la squadra alta..
Tutti hanno punti di forza e punti deboli.. Per questo la Roma sta cercando calciatori dinamici, veloci, forti, aggressivi.. Per giocare come vuole Gasp..
Le squadre si creano così, con le caratteristiche.. Non sui nomi.. È se con Gasp bisognava cambiare troppo, allora perché sarebbe stato preso?
Decidetevi o Ranieri ha fatto bene oppure ha sbagliato.. Perché lui lo ha voluto..
Forza Roma
Lasciate perde, dovremmo poi rinunciare a Kone, lo ha ripetuto anche Gasperini ieri, è troppo oneroso e non viene contento, ci siamo passati con Wynaldum, Dybala, Lukaku, Matic (un anno e poi ciao), gente strapagata e appagata, non fa per noi, lasciamo perdere puntiamo su gente affamata e giovane.
Scritto da giorni solo pollici in giu
Ci vuole gente convinta a dare il sangue per la Roma, punto
Qua non mi pare
Daje roma daje
se non si dovesse chiudere prenderei Kevin a 35 milioni ( c’è lo sconto perché lo Shaktar è stato eliminato dall’ Europa League)
Ma ‘n do’ stai Adria’, ar Supermercato?!?
Quindi dato che il Real Madrid ha perso la semifinale del Mondiale per Club pe’ 4 fischi a zero, Mbappé adesso nun vale piu’ 180 milioni, co’ 140 chi può soo porta a casa, visto che non è arrivato manco ‘n finale.
“c’è lo sconto perché lo Shakhtar è stato eliminato dall’ Europa League”… cioè, ‘ste affermazioni perentorie non riesco proprio a capacitarmi da dove le tiriate fuori!
Peccato che il Fulham abbia appena offerto (3 o 4gg fa) 37 milioni 𝒅𝒊 𝒔𝒕𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆 (43 milioni in euro), offerta che lo Shakhtar ha rimandato al mittente, ed ora è in attesa di una nuova proposta che, a quanto sembra, il Fulham stia preparando.
Ma a prescindere dall’eventuale “nuova offerta” da parte del Fulham, quel che è certo è che ad oggi i 37 mln di sterline sono stati, è lo Shakhtar è stato eliminato 3 giorni fa!
Quindi da do’ l’hai tirato fori ‘sto “sconto famia”?🤔
*…i 37 mln di sterline sono stati 𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖
Pardon…
Noto solamente che, raggiunta l’intesa col MU, sono 3 giorni che “bisogna…convincere il giocatore” (che guadagnerà grosso modo quanto Dybala nei 5 anni prospettati).
Non viene è poco convinto a ragione
Ma va benissimo,
se ha voglia viene e si rilancia,
se non ha voglia può sempre aspettare l’offerta per andare a giocare con i cammelli e chiudere così la carriera, nulla di male.
Ps: è una battuta ovviamente,
io non voglio davvero credere che qualcuno della nostra dirigenza pensi che sia tollerabile dover convincere uno che non è stato certo Salah nelle ultime stagioni….
dovrebbe convincere lui noi per quello stipendio.
Ecco finalmente un discorso sensato che condivido in toto.
La Roma deve spingere… Sancho e Bailey subito! Così si cambia passo, velocità, tecnica, assist, gol, li aspetto entrambi!!
Forza Grande Roma
Guarda,
non è che sono contrario al loro arrivo,
ma viste le ultime d2-3 stagioni del duo,
perchè dovremmo cambiare passo?
Può andare bene, può andare male, ma sbilanciarsi prima non saprei….
Tra questo e il giamaicano non ho capito dove vedete tutti questi gol.
Insieme, l’ultima stagione, ne hanno fatti 5.
In compenso vedo un botto di milioni di euro che stonano con quello che dovrebbe essere il nuovo corso, ma che purtroppo mi ricordano troppo quello vecchio….
Anto perché siamo un campionato di secondo livello, e gran parte dei giocatori che ‘falliscono’ in Premier e arrivano qui fanno bene, se non addirittura il fuoco
ripeto non sei convinto non venire, solo gente che da il sangue questo chiede Gasp e il tifo
il giocatore ha ancora un solo anno di contratto , e visto il rendimento deludente degli ultimi anni per potersi rilanciare dovrebbe accettare uno stipendio pressoche’ dimezzato ( anche perche’ nessuno gli offrirebbe di piu’) cosa assorbibile con la fine di contratti eccellenti dal prossimo anno.Pero’ va considerato che per spalmare l’ ammortamento di 23 mil ci sarebbe la necessita’ di un contratto lungo, cosa che potrebbe essere un rischio in caso di fallimento del giocatore ma allo stesso tempo in caso di una nuova esplosione un grande vantaggio in termini di mercato. ( anche se volesse andare a soldi la lunghezza del contratto metterebbe la societa’ in una posizione di forza)
Terzino sinistro che Angelino non può giocare tutte le partite.
Personalmente non mi piace questo divo…troppo distratto per la sua immagine e poco concentrato sul campo. Alla Roma serve un terzino titolare (Angelino la considero una riserva) e un paio di centrocampisti di gamba, dí quelli che piacciono al Gasp. Pisilli non è assolutamente pronto e sarebbe stato meglio darlo in prestito. Di buoni a mio parere in mezzo abbiamo solo Kone e El Ayanoui e le partite saranno tante. Poi un centravanti alla Krstovic di movimento e con tigna. Le prime donne alla Sancho in questo momento e con questo allenatore non servono.
Per rispondere all’amico sopra.. è vero c’è il rischio, ma sai anche che questo riguarda tutti i calciatori a grandi linee, per diversi fattori.Quindi io spero che vengano, poi se non è Sancho ma uno con le sue caratteristiche è uguale, però sicuro ci serve tecnica, velocità…magari ogni tanto girerà bene anche a noi, sono sincero aspetto con ansia..
Forza Grande Roma
Più passa il tempo e più credo che ci siamo andati ad infilare in un cul de sac che si poteva evitare.
Gasperini grosso modo ha accettato la proposta della Roma a marzo, il tempo per riflettere sui limiti della rosa in rapporto al suo modo di giocare c’era.
Così come erano ben noti i paletti finanziari ai quali avremmo dovuto sottostare.
Se non si voleva sacrificare qualche big si doveva sfoltire per forza di cose su profili ingombranti dal punto di vista economico che non danno certezze e pongono interrogativi fisici e/o tattici: Pellegrini e Dybala in particolare sono due spine nel fianco, circa 22/23 mln di stipendio lordo.
Non si può liquidare la faccenda dicendo che non hanno mercato, sono del tutto ammortizzati, li puoi anche regalare.
Ma dovevi andare a giugno dai loro procuratori ed essere chiaro sul fatto che erano fuori dal progetto tecnico, non svegliarti il 17 agosto per pensare di (s)vendere Koné e tenerti la terza alternativa come trequartista di di sinistra e la riserva di Soulé alla modica cifra di 22 mln.
Ma non credo che a marzo fosse già d’accordo. Altrimenti avrebbe fatto il pazzo contro di noi per batterci? Bastava un pareggio. Un punto in più e poi ce la saremmo vista con la differenza reti con la rube. Allora è masochista. Ci ha (si è) tolto 50/60 mln della Champions per rifare la squadra? E i Friedkin hanno aspettato quasi fine giugno per dare (o farsi dare) il benservito da Ghisolfi e far partire Massara da zero? Io credo più nell’improvvisazione suprema che regna in società, almeno nel settore gestione squadra, da quando è andato via Sabatini… Ma non c’è problema. Anche quest’anno si vince l’anno prossimo che poi è quello del centenario…ce la faremo?
Il 27 marzo è la data in cui Ubaldo Righetti rivelò il suo scoop con tanto di cifre riguardo l’ingaggio del tecnico, rivelatesi poi assolutamente esatte.
Ranieri smise di parlare dell’allenatore nello stesso momento in cui lo costrinsero a dire la “bugia” su Gasperini. 1+1 fa sempre 2.
In quanto alla partita contro l’Atalanta non ci vedo nulla di strano, un professionista serio onora il suo contratto fino alla fine e di certo Gasperini non voleva farsi rinfacciare nulla nei confronti di una società alla quale deve praticamente tutto.
In quanto a Ghisolfi, l’ho detto e ripetuto più volte, credo sia stata una scelta principalmente sua nel momento in cui ha visto restringersi il suo spazio decisionale.
Lo dimostra il fatto che Ranieri, in sede di presentazione di Gasperini, si dimostrò piuttosto irritato e non rispose riguardo la domanda su Ghisolfi.
Poteva anche limitarsi a un saluto di cortesia e ha preferito non farlo, segno che non l’ha presa bene.
Drastico, stai parlando per caso di “programmazione”?
Ecco, questo elemento non lo abbiamo mai avuto.
Era chiaro da gennaio cosa sarebbe servito ma, solo per fare un piccolo esempio, al 30 giugno non c’era un DS.
Pieral mi sa che ti sbagli sugli stpendi annuali di Pellegrini e Dybala, saranno almeno 125/150 lordi e se continui a sparare fandonie al prossimo intervento saranno 230/255 almeno.
ti potresti trovare un posto nello staff di trump o di putin per fare propaganda, lì sicuramente faresti bene.
Serve un centrocampista forte. Poi un esterno forte. Non 5 giocatori bravi (o in fase calante). Anche solo due ma FORTI.
Massara è partito sparato con la spesa (50 milioni per due giocatori) e adesso è rimasto senza benzina e con tanta strada ancora da fare. C’è il rischio che non arrivi a destinazione.
In pratica hai detto che è un incapace…
se dovesse arrivare avra comunque bisogno di minimo un mese per correre quanto vuole Gasp…ah namo bene
Ma che pensa di essere Amantino Mancini? Se l’è già tirata troppo per miei gusti. Spero salti, perché a mio parere è ripeto a mio parere è un ex grande giocatore, altrimenti non cambiava casacca ogni stagione. Preferirei Krstovic del Lecce.
Amantino Mancini era una riserva del Venezia, credo in serie B, capitato non si sa come a Roma.
Fu inventato attaccante da un certo Spalletti, che molti qua dentro continuano a spernacchiare…..
In verità Amantino Mancini fu preso dalla Roma e mandato in prestito al Venezia. Zamparini l’allora patron lo vide in allenamento e comprese che Mancini non era per niente male e quindi diede istruzioni di non farlo mai giocare in modo poi di acquistarlo dalla Roma ad una cifra molto bassa. La Roma rifiuto l’offerta di Zamparini e lo riporto a Roma dove poi Spalletti lo giudico idoneo per il suo gioco convertendolo in un ruolo più offensivo.
Tutto vero cari Bati e Saverio, ma il primo a intuire le doti offensive di Amantino e a credere in lui fu Fabio Capello.
Il “tacco di Dio”…e chi se lo scorda?
Esatto al 100% quanto scritto da Saverio.
C’è gente a cui il nome Bolteni non dice nulla….
Negli ultimi mi 3 anni , questo ragazzo , non ha reso secondo aspettative , il prezzo di acquisto non è eccessivo ma ,i 5 milioni più bonus per 5 anni , potrebbero rivelarsi un problema . Però non sta a me decidere , se lo fanno avranno valutato tutto.
Sui social i tifosi del Manchester stanno pregando pur di liberarsi di questo calciatore. tutto fumo e niente arrosto.
Quelli ce lo portano attraversando a nuoto la Manica…..
E qua pensano che sia il Messia
Sì, come l’hanno fatto per Lukaku, Smalling, Matic…
Il mercato della Juve si sta muovendo e questo sta prendendo tempo… mi pare tutto abbastanza chiaro.
Beato te. Me sa che il mercato che vorrebbe fare la Rube non è chiaro neanche ai loro dirigenti.
Potrebbe essere anche un acquisto “top” ma se avesse veramente voglia di tornarci al top sarebbe già a Roma.Non è convinto da come sembra ed io non rischierei di prendere una vacca che viene in vacanza e per di più controvoglia. lo ha cercato praticamente solo la Roma, evidentemente tra gli addetti ai lavori non convince più nessuno.
ma chi se crede de esse sto sancho……sancho panza….. io ce credo poco che la Roma se rovina per questo già ex calciatore
