Roma in attesa di Sancho

Jadon Sancho torna al centro del mercato giallorosso. Dopo giorni di contatti serrati, la trattativa procede spedita: il Manchester United ha dato l’ok al prestito con obbligo di riscatto — l’accordo complessivo è stimato oltre i 20 milioni — e ora tutto dipende dalla risposta dello stesso Sancho, che sta valutando con attenzione l’offerta economica e il progetto sportivo della Roma .

Il ds Massara sta lavorando a una strategia intelligente per diluire il suo stipendio in un quinquennale da circa 5 milioni netti più bonus, un compromesso che sia sostenibile sul piano finanziario ma anche convincente per il giocatore.

Una scelta tattica di Gasperini

Per Gasperini, Sancho rappresenta un profilo perfetto: rapido, tecnico, capace di gestire il gioco da ala e da trequartista. Un rinforzo offensivo fondamentale, soprattutto considerando che l’allenatore ha espresso chiaramente la necessità di un ulteriore esterno di piede destro per rispondere alla sua filosofia di gioco intensa e variabile.

Lo stato dell’affare

Al momento, l’intesa tra Roma e United è in fase avanzata, ma bisogna sbloccare la trattativa tra le parti e convincere il giocatore. Il club inglese ha accordato il sì allo schema economico proposto, ma Sancho — con un ingaggio attuale da 8,5 milioni — ci sta pensando: l’offerta giallorossa include un piano a lungo termine con bonus di rendimento. La Roma attende, favorita anche dalla volontà dello United di lasciarlo partire. Ora è tutto nelle mani dell’inglese.

