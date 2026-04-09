Roma, in estate tre colpi per Gasp

La sconfitta contro l’Inter segna uno spartiacque netto nelle strategie della proprietà Dan Friedkin. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, si apre una nuova fase progettuale che punta a ridefinire profondamente l’identità della squadra, mettendo Gian Piero Gasperini al centro del sistema.

Non un semplice aggiustamento, ma un cambio di paradigma: il progetto ruoterà attorno a una visione tecnica ben precisa, superando la gestione basata sulle individualità per costruire un impianto di gioco più strutturato e coerente.

Il primo nodo da sciogliere resta quello economico. Entro il 30 giugno sarà necessario realizzare almeno una plusvalenza significativa per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario e chiudere il settlement agreement con la UEFA. Un passaggio obbligato per liberare margini operativi in vista del mercato estivo.

Solo dopo aver sistemato i conti, la dirigenza potrà intervenire sulla rosa seguendo le indicazioni dell’allenatore. L’obiettivo è inserire tre profili mirati: un esterno offensivo di sinistra di alto livello, un terzino sinistro naturale – che permetterebbe a Wesley di essere impiegato stabilmente a destra – e un centrocampista offensivo capace di collegare i reparti.

Parallelamente, è previsto un ridisegno profondo dell’organico. Il piano prevede infatti diverse uscite, anche tra i giocatori più esperti, per rinnovare gerarchie e caratteristiche della squadra. L’obiettivo è chiaro: uscire da una fase di risultati senza slancio e costruire una struttura più funzionale alle ambizioni del club, in linea con la nuova direzione tecnica intrapresa.

Fonte: Corriere dello Sport