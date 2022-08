Roma in partenza per Salerno dopo la rifinitura: c’è anche Shomurodov (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura prima di partire per la Campania nel pomeriggio.

Josè Mourinho ha tutti gli uomini a disposizione per l’esordio di domani in campionato, e quindi potrà contare anche su una panchina di livello.

💪 Ultimo allenamento prima della partenza per Salerno 🔥#ASRoma pic.twitter.com/OFnCSsjEo5 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 13, 2022

La squadra è partita pochi minuti fa per raggiungere Salerno, dove domani sera alle 20:45 affronterà la squadra di Nicola.

In gruppo anche Eldor Shomurodov: la cessione dell’attaccante uzbeko sembra ancora lontana, visto che manca l’accordo con il Bologna. Il giocatore dunque domani siederà in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.

Giallorossi.net – F. Turacciolo