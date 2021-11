Roma infuriata, Mou trattiene i giocatori a fatica: “Che sforzo portarli dentro lo spogliatoio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La direzione di Maresca ha incendiato la partita dell’Olimpico, che alla fine era una bolgia. Il pubblico inveiva contro il fischietto di Napoli, e Mourinho in panchina era un’autentica furia davanti alle decisioni prese dal direttore di gara, quasi tutte a senso unico.

Il rigore assegnato a Ibrahimovic è senza dubbio il casus belli: il presunto fallo di Ibanez viene fischiato con leggerezza da Maresca, che poi, richiamato dal VAR, non cambia idea nemmeno davanti all’evidenza dell’intervento sul pallone del difensore brasiliano.

Maresca non è sembrato altrettanto attento scrupoloso in occasione del fallo di Kjaer su Pellegrini, che sarebbe dovuto costare un penalty anche a favore della Roma su cui però soprassiede anche Mazzoleni al VAR.

Ma se Mou ribolle, non sono da meno i giocatori giallorossi, letteralmente infuriati con Maresca. Lo Special One ha raccontato come, per evitare squalifiche ai suoi calciatori, sia stato costretto a trascinarli negli spogliatoi.

“Ho fatto uno sforzo e sono riuscito a portare tutti i miei giocatori nello spogliatoio senza aspettare l’arbitro sulla porta – ha raccontato Mourinho alla stampa – . Siamo riusciti a controllare le emozioni, ora voglio stare in panchina domenica“.

Redazione Giallorossi.net