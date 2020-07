ROMA-INTER 2-2: le pagelle

ULTIME NEWS AS ROMA – La sfida dell’Olimpico di questa sera, Roma-Inter, è terminata da pochi minuti col punteggio di 2 a 2. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera per affrontare la squadra di Conte:

Pau Lopez 6 – Un po’ indeciso nell’uscite. Per il resto gioca più coi piedi che con le mani.

Mancini 6,5 – Bella partita. Quando difende è difficilmente superabile, ma è molto bravo anche ad accompagnare l’azione con continuità.

Ibanez 7 – Che prestazione. In poche partite sembra essere diventato un leader. Gioca con personalità e impressiona per velocità e qualità di piede. Dal 74′ Smalling SV.

Kolarov 6 – Stacca male su De Vrij, saltando a vuoto. Gioca però una gara attenta e preziosa per tutto il resto del match.

Bruno Peres 6,5 – Conferma di essere in stato di grazia, mettendo in croce Young con la sua rapidità. Se imparasse a crossare sarebbe il massimo.

Diawara 6,5 – Punto di riferimento del centrocampo, prezioso per la squadra. Dal 69′ Cristante 6.

Veretout 6 – Non brilla come le precedenti partite ma fa il suo onesto lavoro in mezzo al campo.

Spinazzola 6 – Partita clamorosa, nel bene e nel male. Uno dei migliori in campo con tanto di gol, tutto questo fino al minuto 88, quando compie una gaffe pazzesca regalando palla e poi rigore all’Inter. Un vero peccato, per tutti.

Pellegrini 5,5 – Continua sulla falsa riga delle precedenti prestazioni: si vede poco, se non per qualche buon assist a Peres. Ma sbaglia una serie importanti di ultimi passaggi. Dal 83′ Perez: sv.

Mkhitaryan 7 – Ancora in gol, e non è un caso. I numeri parlano chiaro, giocatore importantissimo per l’attacco giallorosso. L’intesa con Dzeko, poi, è tanta roba. Dall’83’ Perotti: sv.

Dzeko 7 – A tratti sontuoso. Quando si esalta, gioca per la squadra e lo fa alla grande. Gli manca solo il gol.

FONSECA 6,5 – LA Roma sta facendo evidenti progressi, tattici e fisici. Un peccato il pareggio, ma se si continua su questa strada il quinto posto è alla portata.

Giallorossi.net – A. Fiorini