(LIVE!) ROMA-INTER, le formazioni ufficiali: Mou conferma il 3-5-2 con Ibanez a destra. Zaniolo-Shomurodov in attacco

ROMA INTER FORMAZIONI UFFICIALI – Una Roma in emergenza affronta il big match di questo pomeriggio contro l’Inter di Simone Inzaghi e dell’ex centravanti giallorosso Edin Dzeko.

La sfida si presenta proibitiva per in capitolini, soprattutto per le assenze pesanti che Mourinho si trova costretto a fronteggiare. La partita di stasera è fondamentale per le ambizioni delle due squadre, e la Roma dopo il ko di Bologna deve tentare di rialzare la testa nonostante le difficoltà.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo undici: Mourinho conferma il 3-5-2 con Ibanez terzino destro e Kumbulla nei tre di difesa. In attacco gioca la coppia Zaniolo-Shomurodov.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa.

Ore 16:40 – Sky Sport comunica la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare l’Inter, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio, Smalling, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina, Zaniolo, Shomurodov.

Ore 16:00 – Cielo nuvoloso sopra lo Stadio Olimpico, ma per ora non piove. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Smalling, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina, Zaniolo, Shomurodov. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Calafiori, Diawara, Villar, Bove, Darboe, Zalewski, Carles Perez, Borja Mayoral.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All.: S. Inzaghi.

A disp.: I. Radu, Cordaz, Cortinovis, Zanotti, Dimarco, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, L. Martinez, Carboni.

ARBITRO: Di Bello

Guardalinee: Palermo-Perrotti

Quarto Uomo: Camplone

Var: Massa

Avar: Alassio

Giallorossi.net – A. Fiorini