Roma, la UEFA presenta il conto: multa e biglietti a rischio. Parigi sarà sorvegliata speciale

La trasferta di Manchester presenta il conto alla Roma anche fuori dal campo. Dopo i disordini registrati in occasione della sfida di Champions League contro lo United, la UEFA ha inflitto al club giallorosso un’ammenda di 20mila euro, accompagnata da una seconda sanzione che potrebbe incidere sulle future trasferte europee. Intanto, in vista della partita contro il Paris Saint-Germain del prossimo 25 novembre, arriva una limitazione concreta per i tifosi romanisti.

La decisione dell’organismo europeo prevede, oltre alla multa, una possibile riduzione del 50% della quota di biglietti destinata al settore ospiti in una trasferta UEFA. La misura, però, è stata sospesa per due anni: non sarà dunque applicata immediatamente, ma potrebbe diventare effettiva qualora si verificassero nuove infrazioni della stessa natura durante il periodo di prova.

La situazione di Parigi è diversa. La Roma ha comunicato ufficialmente che per la sfida del 25 novembre al Parc des Princes la disponibilità dei biglietti nel settore ospiti è stata ridotta da 2.376 a 1.500 posti. Una decisione adottata su richiesta della Prefettura di Polizia francese per ragioni di ordine pubblico, indipendentemente dal provvedimento disciplinare della UEFA.

La partita contro il PSG è considerata particolarmente delicata sul piano della sicurezza. A preoccupare le autorità francesi sono anche i precedenti delle trasferte romaniste in Francia e i rapporti tra alcune frange del tifo organizzato parigino e napoletano. Il rischio di nuovi incidenti ha quindi spinto le autorità locali a ridurre preventivamente la presenza dei sostenitori ospiti.

Per i romanisti i 1.500 tagliandi disponibili costano 50 euro. La prevendita riservata agli abbonati Serie A con formula Plus prosegue fino alle ore 18 di oggi, venerdì 13 novembre. Un’eventuale vendita libera è prevista dalle ore 12 di lunedì 16 novembre, qualora dovessero rimanere biglietti disponibili. La Roma ha inoltre precisato che i titoli di accesso saranno inviati via email entro il 24 novembre.

La Roma si trova dunque davanti a due questioni separate. Da una parte la sanzione UEFA, che rappresenta un avvertimento per le prossime trasferte europee; dall’altra le restrizioni già decise dalla polizia francese, che limiteranno concretamente il numero di romanisti presenti a Parigi. Una situazione che impone particolare attenzione in vista della trasferta contro il PSG, per evitare ulteriori conseguenze sul cammino europeo della squadra e dei suoi tifosi.

FONTI: Leggo, Corriere dello Sport, AS Roma