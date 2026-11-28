Forze fresche per continuare a correre. Dopo il dispendioso impegno di Parigi, Gian Piero Gasperini studia qualche modifica alla formazione che domani alle 18 affronterà il Monza all’Olimpico. Le due principali novità potrebbero essere Daniele Ghilardi e Rodrigo Mora, pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti in una partita fondamentale per le ambizioni di vertice della Roma.

In attacco il talento portoghese appare favorito su Matías Soulé, uscito stremato dalla sfida contro il PSG. Il classe 2007, già autore di cinque gol in campionato, dovrebbe affiancare Paulo Dybala alle spalle di Donyell Malen, pronto a riprendersi il posto al centro dell’attacco. La rapidità di pensiero, la capacità di giocare nello stretto e la pericolosità negli ultimi metri di Mora possono rappresentare armi preziose per scardinare la difesa del Monza. La Joya, invece, va a caccia di un gol che manca ormai da dieci mesi e mezzo.

L’altra mossa riguarda la difesa. Ghilardi scalpita per prendere il posto di Gianluca Mancini sul centrodestra, una scelta che consentirebbe al tecnico di far rifiatare uno dei suoi uomini di maggiore esperienza senza rinunciare alla qualità nella costruzione del gioco. Completano il probabile terzetto arretrato Leonardo Balerdi, che ha smaltito il problema alla caviglia, e Mario Hermoso, grande protagonista della notte parigina.

Possibile avvicendamento anche sulla corsia destra, dove Lulli è candidato a rilevare Molina, con Wesley sulla fascia opposta. In mezzo al campo si va verso la coppia Cristante-Koné. Restano indisponibili soltanto Rensch e Pellegrini, entrambi attesi al rientro nel nuovo anno.

Con Bologna, Sporting e derby all’orizzonte, Gasperini deve gestire le energie senza compromettere il rendimento della squadra. E proprio la crescita di ragazzi come Mora e Ghilardi gli permette oggi di affrontare il turnover con maggiore serenità. Contro il Monza di Juric serviranno concentrazione e intensità: le ambizioni scudetto della Roma passano anche, e soprattutto, da partite come questa.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo