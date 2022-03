ROMA-LAZIO 3-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma stravince il derby, annichilendo la Lazio con un 3 a 0 senza storia. Sorpasso in classifica e primato cittadino dopo una delle migliori prestazioni in stagione.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – La Lazio gli fa letteralmente il solletico. Lui risponde sempre presente nelle rarissime conclusioni verso la porta giallorossa.

Mancini 6,5 – Incassa l’immancabile giallo, ma oggi poco importa. Prestazione di grinta e carattere ad annullare i diretti avversari.

Smalling 7,5 – Quanto possiamo volere bene a questo ragazzo? Un autentico baluardo difensivo, un muro insuperabile.

Ibanez 7 – Prova sontuosa del brasiliano, che rende invisibile la prestazione di Felipe Anderson e compagni.

Karsdorp 7,5 – L’olandese conferma di essere un gran bel terzino. Carattere, ma anche corsa e piede educato. Oggi altro assist decisivo. Su di lui ci si può contare anche per il futuro.

Sergio Oliveira 7 – Che prestazione del portoghese, sapiente e sostanziosa. Prezioso il suo lavoro al servizio della squadra. Dall’80’ Veretout sv.

Cristante 7 – Playmaker imprescindibile per questa Roma. Quando gioca così non fa rimpiangere il mancato arrivo del famoso regista.

Zalewski 7 – Soffre un po’ la spinta iniziale della Lazio su quella fascia, ma poi capisce come deve giocare per essere lui un problema per gli avversari. Ed esce vincitore. Dal 74′ Vina 6 – Non un granché, ma oggi vanno applauditi tutti.

Mkhitaryan 7,5 – Qualità e sostanza. L’armeno conferma di essere un trascinatore insostituibile.

Pellegrini 7,5 – Illumina l’Olimpico con una punizione magica. Gioca da capitano, trascinando la squadra alla vittoria. Dall’86’ Bove sv.

Abraham 8 – Anche oggi Tammy si prende la scena con una doppietta da vero bomber. Gioca un derby enorme, anche per sacrificio. Un trascinatore.

JOSE’ MOURINHO 7,5 – Stravince il derby con Sarri. Scelte di formazione che si rivelano azzeccatissime, oggi la Roma ha letteralmente dominato la Lazio sul piano dell’intensità, della determinazione e del gioco. Ora però si deve continuare così, evitando questi continui alti e bassi.

Giallorossi.net – A. Fiorini