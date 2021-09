Roma, l’emergenza terzini continua: out Vina, idea Ibanez

AS ROMA NEWS – L’emergenza terzini continua. La Roma, dopo aver perso Spinazzola, sembra destinata a dover fare a meno di nuovo anche di Matias Vina. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Il calciatore uruguaiano non ha smaltito il problema al ginocchio e anche ieri non si è allenato: la speranza è di averlo a disposizione nel derby, ma difficilmente sarà arruolato per la partita di domani sera contro l’Udinese.

A sinistra dunque dovrebbe toccare di nuovo a Riccardo Calafiori, alla sua seconda partita consecutiva da titolare. Ma occhio alle sorprese.

Non è da escludere che Mourinho decida di partire con il “terzino di stabilità”, come il tecnico portoghese definisce Ibañez, questa volta però non a destra ma a sinistra, dove si trova meglio e dove ha già giocato nel precampionato.