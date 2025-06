Roma, l’idea è Gudmundsson: Ghisolfi si muove

Albert Gudmundsson compie oggi 28 anni, ma il compleanno arriva con qualche ombra. Dopo due assoluzioni nei tribunali islandesi, l’attaccante della Fiorentina è ancora in attesa della sentenza definitiva prevista per ottobre, a causa di un ricorso della procura. Una vicenda giudiziaria che rallenta anche il suo futuro calcistico, ancora tutto da scrivere.

Tra i club interessati c’è anche la Roma, che valuta la possibilità di inserirsi nella corsa per il fantasista islandese. I giallorossi cercano rinforzi offensivi adatti al sistema di Gasperini e stanno monitorando con attenzione la situazione. La valutazione di Gudmundsson si aggira sui 20 milioni, una cifra importante per il club capitolino, che però potrebbe abbassare il costo complessivo con una contropartita tecnica.

Il nome sul tavolo è quello di Eldor Shomurodov, attaccante in uscita dalla Roma. Uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto condizionato – sulla scia della formula proposta anche dalla Fiorentina – potrebbe rappresentare una soluzione gradita a entrambe le parti, soprattutto in un’estate in cui ogni operazione dovrà tenere conto dei vincoli economici.

Nel frattempo, Gudmundsson attende. L’islandese ha chiuso una stagione al di sotto delle aspettative, con 8 gol e 3 assist, ma vuole rilanciarsi in un contesto ambizioso. La Roma ci pensa: la sua versatilità offensiva potrebbe sposarsi bene con il nuovo corso giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport