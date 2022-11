ROMA-LUDOGORETS 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria in rimonta per la Roma, che parte male ma cambia passo nel secondo tempo e supera il Ludogorets per 3 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico per affrontare i bulgari nell’ultima giornata del girone C dell’Europa League:

Rui Patricio 6 – Para il parabile, non ha colpe sul gol di Rick.

Ibanez 6,5 – Spostato a destra, non comincia bene ma poi cresce alla distanza, chiudendo come il migliore dei difensori.

Smalling 6 – Non è affatto una partita facile per la difesa della Roma, e anche lui non copre come dovrebbe in occasione della percussione centrale di Rick. Per il resto solita gara di sostanza.

Vina 6 – Inizio difficile di partita, poi si riprende reggendo il dinamismo di Tekpetey. Strappa la sufficienza con una prova di carattere.

Karsdorp 5,5 – Cerca di dare spinta, ma alterna qualche buon cross ad altri decisamente rivedibili. Generoso, ma tecnicamente non eccelso. Dal 46′ Cristante 6 – Perde subito un paio di palloni sanguinosi, ma poi aiuta la squadra a superare l’ostacolo bulgaro.

Camara 5,5 – Comincia benino, poi però finisce spesso fuori posizione. Rick gli scappa via in velocità in occasione del gol vantaggio dei bulgari e lui non riesce più a fermarlo. Dal 46′ Volpato 6,5– Entra molto bene in campo, dando subito vivacità e imprevedibilità alla manovra offensiva. Poi però la Roma ha bisogno di coprirsi, e Mou lo toglie. Dall’81’ Bove sv.

Matic 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo. Dai suoi piedi nascono sempre giocate mai banali. Peccato che non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe. Dal 61′ Zalewski 6 – In campo nella ripresa, contribuisce a dare più velocità alla manovra.

El Shaarawy 6,5 – E’ tornato in forma, e si vede. Quando gioca più avanti fa la differenza con la sua qualità.

Pellegrini 7 – Primo tempo di continui tiri dalla distanza tutti uguali: lenti e imprecisi. Nella ripresa trae giovamento da una squadra che diventa più veloce e aggressiva. Realizza due rigori perfetti che cambiano l’inerzia del match. Avrebbe bisogno di rifiatare, è stanco e si nota.

Belotti 4,5 – Prestazione inguardabile, costellata da continui errori tecnici e da dimenticare in fretta. Dal 46′ Zaniolo 7,5 – Cambia la partita. Si procura due rigori e realizza un gran gol dei suoi che chiude una partita maledettamente complicata.

Abraham 6 – Sufficienza di incoraggiamento. Gioca molto per la squadra, ma deve segnare. Lui invece vive ancora (male) questo complesso.

JOSE’ MOURINHO 7 – Riesce ancora una volta a cambiare volto alla squadra con i cambi. La Roma a due facce centra l’obiettivo minimo, e cioè il secondo posto nel girone, vincendo una partita molto più complicata di quanto ci si aspettava alla vigilia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini